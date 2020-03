Opera Nationala Bucuresti prezinta "Tosca" si "Lacul Lebedelor" in cadrul Seri de Opera Online

(Trailer Tosca - Opera Nationala Bucuresti)

(Trailer Lacul Lebedelor - Opera Nationala Bucuresti)

Astfel, luni, 30 martie, ora 18:30 veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Tosca" de de Giacomo Puccini, in regia, decorul, costumele si light design-ul lui Mario De Carlo, eveniment din 30 martie 2019.Joi, 2 aprilie, ora 18:30 vom difuza spectacolul de balet "Lacul Lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski, in regia si coregrafia lui Gheorghe Iancu, eveniment din 17 noiembrie 2016, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii.Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Luni, 30 martie, ora 18:30 in cadrul Seri de Opera OnlineImpresionanta opera, care a avut la baza o piesa de teatru a dramaturgului francez Victorien Sardou, "Tosca" este, fara doar si poate, o drama puternica, asemenea vietii din care a fost eliminata orice scena plictisitoare.O tragedie a unei mari iubiri - cea dintre o celebritate a muzicii de opera, Floria Tosca, si un tanar pictor talentat, Cavaradossi, cu realitati istorice precum domnia Mariei Carolina, fiica Mariei Terezia si sora Mariei Antoaneta sau batalia de la Marengo.Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu inceteaza sa-si reverbereze vraja nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala. Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim, din cand in cand, cu totii culmile si coborasurile sufletului.Joi, 2 aprilie, ora 18:30 in cadrul Seri de Opera OnlineLegenda despre printese transformate in lebede de un vrajitor rau, in care vraja lui poate fi spulberata numai prin iubirea unui print, ramane si in zilele de astazi poate cea mai frumoasa poveste de balet ce a fost lasata posteritatii.Muzica baletului a fost admirata de toata lumea inca de la prima reprezentatie. Contemporanii lui Ceaikovski au fost uimiti de caracterul ei nou si de aspectul ei simfonic. Mai tarziu, Ceaikovski avea sa spuna: baletul este si el o simfonie. Curand, compozitia avea sa devina cel mai vizionat balet al tuturor timpurilor.Opera Nationala Bucuresti va transmite saptamanal online doua dintre cele mai indragite spectacole din repertoriul institutiei.Inregistrarile vor fi redate in fiecare zi de luni si joi, incepand cu ora 18:30 pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei