Opera Nationala Bucuresti prezinta Oedipe si Don Quijote in cadrul Seri de Opera Online

Luni, 4 mai 2020, ora 18:30, prima scena lirica a tarii inchina difuzarea spectacolului "Oedipe" celui care a fost cel mai mare compozitor roman al tuturor timpurilor, George Enescu, cand se implinesc 65 de ani de la disparitia sa.Joi, 7 mai 2020, ora 18:30 vom difuza spectacolul de balet "Don Quijote" de Ludwig Minkus, regia si adaptarea coregrafica Jaroslav Slavicky, eveniment din 23.02.2018, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor genului liric cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline, fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Despre opera Oedipe, principala creatie nationala de gen si totodata singura care se regaseste in repertoriul mai multor teatre de prestigiu din lume, compozitorul George Enescu marturisea:Ritm, culoare, atmosfera plina de viata a unui orasel din Spania, personaje pitoresti inspirate de celebrul roman semnat de Cervantes, o coregrafie spectaculoasa cu numeroase momente de virtuozitate in interpretarea unei distributii de exceptie inseamna impreuna spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti.Mai multe versiuni ale baletului "Don Quijote" au fost create in intreaga lume. Despre coregrafia ce poarta numele lui Jaroslav Slavicky, artistul insusi a declarat: