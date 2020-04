Opera Nationala Bucuresti prezinta "O scrisoare pierduta" si "Baiadera" in cadrul Seri de Opera Online

A doua zi de Paste, luni, 20 aprilie, ora 18:30, veti putea urmari inregistrarea spectacolului "O scrisoare pierduta" de Dan Dediu, in regia lui Stefan Neagrau, eveniment din 13 ianuarie 2013.Joi, 23 aprilie, ora 18:30 vom difuza spectacolul de balet "Baiadera" de Ludwig Minkus, regia si adaptarea coregrafica Mihai Babuska, eveniment din 12 ianuarie 2019, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Luni, 20 aprilie, ora 18:30 in cadrul Seri de Opera OnlineCompozitorul Dan Dediu si-a asumat dificila responsabilitate de a transforma piesa lui Ion Luca Caragiale, una dintre cele mai iubite creatii din teatrul romanesc, in muzica de opera.Inainte de toate, "O scrisoare pierduta" face parte din genul comediei asa ca Dan Dediu a recurs adesea la efecte muzicale comice, care in acelasi timp sa sustina libretul. Astfel, in opera gasim citate muzicale din diferite zone, uneori chiar din folclorul romanesc, menite sa plaseze actiunea in spatiu si timp si sa aduca zambete publicului.Joi, 23 aprilie, ora 18:30 in cadrul Seri de Opera OnlineCreat in 1877 de catre Marius Petipa pe muzica lui Ludwig Minkus si pe un libret al coregrafului realizat impreuna cu Serghei Kudekov, povestea din "Baiadera" dezvolta o tema romantica, ce a insemnat in istoria baletului trecerea de la epoca romantica la epoca clasica.Petipa s-a inspirat din moda epocii, dar a folosit propria sa estetica. Daca pentru alcatuirea libretului a pornit de la poemul "Shakuntala" scris de poetul indian Kalidasa, "Regatul umbrelor" pare sa fi fost inspirat de ilustratiile lui Gustav Dore "Paradisul" lui Dante. Exotismul, fiintele supranaturale precum silfidele, umbrele, se bucurau de mare popularitate, satisfacand gustul epocii pentru feminitate idealizata, fantastica, eterica.Regatul Umbrelor l-a facut pe celebrul scriitor si critic de balet Clive Alexander Barnes sa afirme: Daca nu iti place Baiadera, atunci chiar ca nu iti place baletul.Opera Nationala Bucuresti va transmite saptamanal online doua dintre cele mai indragite spectacole din repertoriul institutiei. Inregistrarile vor fi redate in fiecare zi de luni si joi, incepand cu ora 18:30 pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei