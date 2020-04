Opera Nationala Bucuresti prezinta "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" si "Spargatorul de nuci" in cadrul Seri de Opera Online

(Trailer Cavalleria &Pagliacci - Opera Nationala Bucuresti)



(Trailer Spargatorul de nuci - Opera Nationala Bucuresti)

Astfel, luni, 6 aprilie, ora 18:30 veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo, in regia lui Ion Caramitru, eveniment din 31 martie si 5 aprilie 2018.Joi, 9 aprilie, ora 18:30 vom difuza spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, adaptare regizorala si coregrafica Oleg Danovski Jr., eveniment din 10 noiembrie 2018, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Fiind unul din cele mai aplaudate titluri ale curentului verist, "Cavalleria rusticana" justifica prezenta sa in repertoriul teatrelor din intreaga lume.Inspiratia cu care compozitorul a gasit textul literar, corespondentul muzical, plasticitatea imaginilor si caracterul pasionat al melodiei, tipic italiene, justifica gloria acestui titlu, cu care nu a rivalizat nicio alta creatie a lui Pietro Mascagni."Pagliacci" este o opera in doua acte compusa de Ruggiero Leoncavallo pe un libret propriu. Opera este una din lucrarile care figureaza in repertoriul permanent al teatrelor lirice de pretutindeni.Cele doua opere portretizeaza comunitatea muncitoareasca, modesta din sudul Italiei intr-o zi de sarbatoare romano-catolica, concentrandu-se pe triunghiuri amoroase ce se dovedesc a se sfarsi violent si mortal. Limbajul muzical franc, intens, rapid si economic al acestor povesti tulburatoare asezate in lumea oamenilor ordinari au contribuit la nasterea stilului de opera verist.Ceaikovski a inceput lucrul asupra creatiei sale "Spargatorul de nuci" in luna ianuarie a anului 1892, iar in martie lucrarea a fost terminata, dand dovada de o ireala forta inspirationala ce a creat o capodopera, in care muzica si dansul se impletesc intr-o perfectiune desavarsita.Celebrul balet "Spargatorul de nuci" a cucerit publicul spectator de toate varstele chiar de la premiera mondiala de pe scena Teatrului Imperial Mariinski, Sankt Petersburg, ce a avut loc pe 6 decembrie 1892.Piotr Ilici Ceaikovski a devenit astfel compozitorul care a bucurat inimile copiilor de pretutindeni in prag de sarbatoare, oferindu-le cel mai frumos cadou: o poveste de basm cu o traditie lirica ce continua sa anunte si astazi sarbatorile de iarna, cu exaltare si pe partituri fermecatoare.Datorita succesului de care s-a bucurat, celebrul balet a fost transpus de-a lungul anilor cu succes in filme artistice, desene animate sau balet pe gheata, partitura compozitorului rus avand la baza basmul omonim semnat de Alexandre Dumas.Povestea de iarna ne aduce in atmosfera de basm in care dansul, emotia si simfonia se intregesc intr-un vals de vis.Opera Nationala Bucuresti va transmite saptamanal online doua dintre cele mai indragite spectacole din repertoriul institutiei.Inregistrarile vor fi redate in fiecare zi de luni si joi, incepand cu ora 18:30 pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei