Opera Nationala Bucuresti prezinta Aida, Tosca, Tango.Radio & Juliet si Vocile Operei, in cadrul Seri de Opera Online

Luni, 18 mai 2020, ora 18:30 veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Aida" de Giuseppe Verdi, in regia lui Plamen Kartalov, eveniment din 03.06.2018.Marti, 19 mai 2020, incepand cu ora 18:30 va fi transmis spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini, in regia lui Mario De Carlo, eveniment din 27.06.2019.Miercuri, 20 mai 2020, incepand cu ora 18:30 va avea loc transmisia primului documentar despre Opera Nationala Bucuresti intitulat "Vocile Operei" si realizat de catre Digi World.Incepand cu aceasta saptamana, in fiecare zi de miercuri vom difuza online cate un episod din seria de documentare "Vocile Operei", fiecare dintre cele 8 episoade deschizand publiculu culisele cate unui spectacol din repertoriul primei scene lirice a tarii.Joi, 21 mai 2020, ora 18:30 vom difuza "Tango.Radio & Juliet" spectacol coupe de dans contemporan de Edward Clug, eveniment din 08.03.2018, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni, matti, miercuri si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline, fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Spectacolul "Aida" de Giuseppe Verdi, pus in scena la Opera Nationala Bucuresti de catre regizorul bulgar Plamen Kartalov, aduce in fata publicului o poveste de dragoste exotica intr-un mod spectaculos, demn de marile montari de opera traditionale. Plamen Kartalov si scenografa Viorica Petrovici, in colaborare cu Francisc Valkay, coregraful spectacolului, au reusit sa recreeze pe scena cadre de inspiratie istorica, sa reproduca aspectul grandios al monumentelor Egiptului antic, epoca in care se petrece actiunea operei lui Giuseppe Verdi."Tosca" este, fara doar si poate, o drama puternica, asemenea vietii din care a fost eliminata orice scena plictisitoare. O tragedie a unei mari iubiri - cea dintre o celebritate a muzicii de opera, Floria Tosca, si un tanar pictor talentat, Cavaradossi, intesata cu realitati istorice.Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu inceteaza sa-si reverbereze vraja nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala. Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim, din cand in cand, cu totii culmile si coborasurile sufletului.Digi World a strans cele mai savuroase povesti din spatele scenei, de la unii dintre cei mai vechi angajati ai prestigioasei institutii, care si-au petrecut chiar si o viata intreaga pe culoarele si in atelierele Operei Nationale Bucuresti.Echipa Digi World a petrecut la Opera Nationala Bucuresti pentru filmarea seriei documentare aproape un an, pe parcursul stagiunii 2017 - 2018. Doar in stagiunea 2018- 2019, pe scena Operei s-au desfasurat 159 spectacole, dintre care 5 premiere. Putini stiu ce se ascunde in spatele acestor cifre: o munca enorma, dar pasionata a sutelor de angajati permanenti si colaboratori. "Vocile Operei" ne prezinta nu doar o institutie de cultura, ci un intreg univers viu, in permanenta schimbare."Acest documentar este o invitatie deschisa spre o lume necunoscuta celor mai multi, incredibil de palpitanta si atragatoare, fara indoiala. Este un produs pe care-l dedicam oamenilor din spatele acestui fenomen fantastic, dar mai ales publicului nostru care va intra, din nou, prin intermediul Vocilor Operei, in lumea cunoasterii si a vibratiei prezentului," a spus Bogdan Chiritoiu, manager Digi Documentare."Tango. Radio and Juliet" este un spectacol ce uneste doua coregrafii create de Edward Clug - artist de origine romana recunoscut pe plan international - in care se regasesc elemente de teatru si dans contemporan si fragmente muzicale extrem de diverse ca gen - de la Astor Piazzolla si pana la Goran Bregovic si Radiohead.Ambele lucrari ale coregrafului reprezinta un poem coregrafic, fiecare in parte fiind structurate ca poezie de stare. Miscarile dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt incarcate de forta, atat in "Tango", cat si in "Radio and Juliet".In "Tango", Clug imprumuta pasi de tango argentinian, iar in "Romeo and Juliet" miscari contemporane, rapide, uneori asemanatoare cu figuri breakdance. Tangoul, unul dintre cele mai pasionale dansuri din lume, si opusul povestii eternilor indragostiti (Romeo si Julieta) se intalnesc astfel, intr-un mod inedit, in spectacolul "Tango. Radio and Juliet" pentru a da viata celor mai puternice si contradictorii stari: pasiune, iubire, deziluzie, singuratate.Spectacolul se adreseaza in mare parte publicului tanar, dar si spectatorilor dorinic sa incerce o experienta speciala, o noua formula de dans contemporan.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei