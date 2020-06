Opera Nationala Bucuresti inchide stagiunea cu transmisii online ale spectacolelor Carmen, Frumoasa din Padurea Adormita, Tosca si un episod din seria Vocile Operei

Luni, 8 iunie 2020, ora 18:30 veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Carmen" de Georges Bizet, in regia Marinei Emandi Tiron, reprezentatie din 03.05.2018.Miercuri, 10 iunie 2020, ora 18:30 va avea loc transmisia episodul dedicat spectacolului "Lacul lebedelor" de P.I.Ceaikovski din cadrul seriei de documentare intiutulata "Vocile Operei" realizata de catre Digi World.Joi, 11 iunie 2020, ora 18:30, vom difuza spectacolul de balet "Frumoasa din Padurea Adormita" de P.I. Ceaikovski, in regia si coregrafia lui Vasily Medvedev si a lui Stanislav Feco.Duminica, 14 iunie 2020, incepand cu ora 18:30, cu ocazia Zilei Moniale a Donatorului de Sange, Opera Nationala Bucuresti in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din cadrul Ministerului Apararii Nationale si cu Centrul de Transfuzie Sanguina al Municipiului Bucuresti prezinta spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini, in regia lui Mario De Carlo.Opera Nationala Bucuresti va tine cont de masurile de prevenire si control impuse pe durata starii de alerta si va comunica publicului iubitor de arta lirica programul evenimentelor speciale si al celor din prima parte a Stagiunii 2020-2021 la o data ulterioara.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.(Trailer "Carmen"- Opera Nationala Bucuresti)Opera "Carmen" reprezinta un caz rar in lumea teatrului muzical. Daca in ceea ce priveste alte lucrari parerile pot fi impartite, in legatura cu "Carmen", muzicologii si publicul, elita si spectatorii din balcon, specialistii si necunoascatorii sunt toti de acord: este o capodopera. Mai important, aceasta creatie depaseste barierele nationale.Muzicologii au catalogat-o uneori drept cea mai buna opera compusa vreodata in Franta, iar dupa introducerea ei in Rusia, Ceaikovski a prezis ca in zece ani va fi cea mai populara lucrare de opera din lume. Filosoful Friedrich Nietzsche a numit-o "una dintre cele mai originale capodopere din literatura de opera".Intregul spectacol este, de la primul la ultimul act, o lupta in arena, la finalul careia nu exista invingatori, ci numai invinsi, starea continua de conflict fiind intretinuta de prestatia interpretilor, indrumati de catre regizoarea Marina Emandi Tiron sa redea in forta emotiile personajelor.Una dintre cele mai indragite creatii de opera din toate timpurile "Carmen" de Georges Bizet reprezinta astazi o provocare atat pentru regizori, cat si pentru coregrafii care pun in scena suita semnata Georges Bizet/ Rodion Scedrin.VOCILE OPEREI - un documentar DIGI WORLDEpisodul "Lacul lebedelor" de Piotr Ilici CeaikovskiMiercuri, 10 iunie, ora 18:30, in cadrul Seri de Opera OnlineO viziune aparte a unei povesti clasice. Este unul dintre putinele spectacole de pe scena Operei Nationale Bucuresti, in regia lui Gheorghe Iancu, care imbina arta dansului cu abilitatile unor "artisti" altfel. Alaturi de balerini, ogarii urca de mai bine de zece ani pe scena Operei pentru a resconstitui cat mai fidel atmosfera ruseasca descrisa in spectacol.(Trailer "Frumoasa din Padurea Adormita" - Opera Nationala Bucuresti)Muzica lui Ceaikovski reda cu finete celebrul basm bazat pe contrastele dintre bine si rau. Dupa ce a traversat trei secole, baletul continua sa starneasca interesul publicului de toate varstele. Radacinile acestui basm se regasesc in folclorul francez al secolului al XVI si a fost publicat pentru prima data de catre Charles Perrault abia in 1697.In 1888, cand Ivan Vsevolojski, Directorul Teatrelor Imperiale, ii sugereaza lui Ceaikovski sa compuna muzica unui balet pe aceasta tema si ii propune, totodata, si libretul. Tot Vsevolojski a fost cel care i-a cerut includerea in balet si a altor personaje de poveste, incetatenind o reteta de succes care va deveni aproape un sablon al baletelor academice.Celebrul compozitor a primit cu bucurie propunerea si a conlucrat indeaproape cu Marius Petipa, coregraful desemnat, care-i indica pas cu pas ce sa exprime muzica, durata miscarilor, caracterul personajelor.Iata ce scria Ceaikovski despre "Frumoasa din padurea adormita": Subiectul este atat de poetic, atat de apt pentru muzica, incat m-a pasionat si am compus baletul cu acea caldura si placere care conditioneaza intotdeauna calitatile unei creatii.TOSCA de Giacomo PucciniDuminica, 14 iunie, ora 18:30, in cadrul Seri de Opera Online(Trailer Tosca - Opera Nationala Bucuresti)Opera Nationala Bucuresti in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din cadrul Ministerului Apararii Nationale dedica un spectacol de opera tuturor donatorilor voluntari de sange.De Ziua Moniala a Donatorului de Sange, le aducem multumiri sincere tuturor donatorilor voluntari de sange pentru gestul lor nepretuit de a alege sa salveze vieti fara a astepta o recompensa in schimb si le oferim un eveniment special, prilej de a creste gradul de constientizare asupra importantei donarii de sange si de a incuraja cat mai multi oameni in acest demers."Tosca" este una dintre cele mai indragite opere din lume si o poveste "roller coaster" de dragoste, lacomie, crima si intriga politica. Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu si-a pierdut farmecul nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala.