Opera Nationala Bucuresti difuzeaza online spectacolul Samson si Dalila, precum si baletul Corsarul

SAMSON SI DALILA de Camille Saint-Saens

CORSARUL de Adolphe Charles Adam

Luni, 27 aprilie, ora 18:30, veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens, in regia lui Giandomenico Vaccari, eveniment din 05.10.2019.Joi, 30 aprilie, ora 18:30, va fi difuzat spectacolul de balet "Corsarul" de Adolphe Charles Adam, regia si coregrafia Vasily Medvedev, eveniment din 03.02.2018, urmand ca in fiecare saptamana sa apara online alte spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. "Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat", spun reprezentantii operei.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Pe 2 decembrie 1877 avea loc premiera operei "Samson si Dalila" la Weimar, cu un libret tradus in germana. In decursul timpului opera "Samson si Dalila" a constituit o oportunitate pentru afirmarea multor staruri din lumea teatrului liric.In particular rolul Dalila este considerat unul dintre cele mai complexe roluri de mezzo-soprana si a fost interpretat de mari artiste precum: Marie Delna, Grace Bumbry, Julia Claussen, Fiorenza Cossotto, Rita Gorr, Denyce Graves, Louise Homer, Marilyn Horne, Elena Obraztsova si Rise Stevens.Desi nici una din celelalte creatii de gen ale lui Saint-Saens nu a suferit atatea chinuri ale facerii in anii de inceput, la fel de adevarat este si faptul ca nici una din aceste opere nu a repurtat un asemenea succes de durata de-a lungul timpului precum "Samson si Dalila".In spirit romantic, baletul este o poveste de dragoste dintre un pirat si o sclava, iar actiunea are loc la Adrianopole, la inceputul secolului al XIX-lea.Baletul, extrem de solicitant din punct de vedere tehnic si interpretativ, a avut timp de un deceniu in distributie nume mari ale scenei nationale precum Corina Dumirescu, Cristina Opincaru, Ovidiu Matei Iancu si Gabriela Popovici.Coregraful rus Vasily Medvedev despre actuala montare de pe scena ONB:Drept doavada stau salile pline chiar si dupa mai bine de un deceniu de la premiera.Opera Nationala Bucuresti va transmite saptamanal online doua dintre cele mai indragite spectacole din repertoriul institutiei. Inregistrarile vor fi redate in fiecare zi de luni si joi, incepand cu ora 18:30 pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.