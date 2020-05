Motanul incaltat si Alba ca zapada si cei sapte pitici revin pe scena virtuala a Operei Nationale Bucuresti de Ziua Copilului

Luni, 1 iunie 2020, ora 18:30, veti putea urmari inregistrarea spectacolului pentru copii "Motanul incaltat" de Cornel Trailescu, in regia lui Gelu Colceag, reprezentatie din 09.02.2019.Miercuri, 3 iunie, ora 18:30, va avea loc transmisia episodului dedicat spectacolului "Don Quijote" de Ludwig Minkus din cadrul seriei de documentare intitulata "Vocile Operei" realizata de catre Digi World. In fiecare zi de miercuri a saptamanii vom difuza online cate un episod din seria de documentare "Vocile Operei", fiecare dintre cele 8 episoade deschizand publicului culisele unui spectacol din repertoriul primei scene lirice a tarii.Joi, 4 iunie 2020, ora 18:30, vom difuza spectacolul de balet "Alba ca zapada si cei sapte pitici" de Cornel Trailescu, in coregrafia lui Francisc Valkay, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni, miercuri si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline, fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Povestea motanului nazdravan ce foloseste nenumarate trucuri pentru a obtine putere, bogatie si mana unei printese pentru stapanul lui, i-a cucerit de-a lungul timpului nu doar pe regizorii de teatru si film, ci si pe compozitori care, pornind de la basmul lui Perrault, au scris lucrari de opera remarcabile.Asa sunt, spre exemplu, cele semnate de nume precum Cesar Cui (1913), Xavier Montsalvatge (1948), dar si Cornel Trailescu, care a compus, in 1961, "Motanul incaltat" pe un libret de Tudor Musatescu si Nina Stoiceva. Jucat pentru prima data la Opera Romana din Bucuresti, in 1964, cu tenorul Valentin Teodorian in rolul principal, spectacolul a devenit una dintre cele mai longevive creatii din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Dupa mai bine de 40 de ani de la premiera, in 2006, "Motanul incaltat" a fost din nou pus in scena la Opera Nationala, de data aceasta de catre regizorul de teatru Gelu Colceag, care si-a facut prin acest spectacol debutul in regia de opera.Episodul "Don Quijote" de Ludwig MinkusMiercuri, 3 iunie, ora 18:30, in cadrul Seri de Opera OnlineEpisodul din aceasta saptamana deschide culisele spectacolului de balet "Don Quijote" de Ludwig Minkus. Doua ore si jumatate de culoare si dans. Un tablou viu apreciat la fiecare reprezentatie de publicul Operei Nationale Bucuresti. Spectacolul prezentat in acest episod nu a fost ales intamplator.Privim emotiile si determinarea unei balerine (Lorena Negrea) care se pregateste pentru debutul sau in spectacolul "Don Quijote", la fel de intens cum admiram eforturile celor mai vechi angajati ai ONB. Toti au in comun marea pasiune pentru munca lor in Opera si respectul fata de marii artisti si public.Una dintre cele mai cunoscute povesti pentru copii, "Alba ca Zapada si cei sapte pitici" a fratilor Grimm a fost publicata, intr-o prima versiune, in 1812, iar apoi in 1854, in varianta finala.Oglinda fermecata, marul otravit, sicriul din sticla, personaje precum regina cea rea sau cei sapte pitici sunt detalii din poveste care au patruns, de-a lungul timpului, in imaginarul colectiv, inspirand nenumarate productii artistice asa cum sunt, spre exemplu, spectacolul din 1912, de pe Broadway (unde piticii primesc, pentru prima data, nume) si filmul "Alba ca Zapada si cei sapte pitici", din 1937, al lui Walt Disney, care, precum povestea originala, a stat la baza unui numar impresionant de creatii artistice, printre care si productiile de balet.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Forbes Romania, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei