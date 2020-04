Festivalul Enescu 2020: Premii de peste 100.000 de euro si un concert de aur la Viena pentru castigatori

Concurentii se pot inscrie pana la 1 mai 2020

Ce alte beneficii mai aduce castigarea Concursului Enescu?

Cei trei laureati ai Concursului Enescu vor interpreta Triplul concert pentru vioara, violoncel si pian de Ludwig van Beethoven, in contextul marcarii la nivel mondial a 250 de ani de la nasterea marelui compozitor.Premiul este oferit de IMK Society for the Promotion of Music and Culture din Viena, o organizatie care lucreaza cu muzicieni precum Maxim Vengerov sau Mischa Maisky si deruleaza proiecte in colaborare cu celebrele case de discuri Sony, Decca si Deutsche Gramophon."Acest concert cu Orchestra Filarmonica Bohuslav Martinu va oferi o vizibilitate exceptionala celor trei castigatori ai Concursului Enescu din acest an si reconfirma miza complexa pe care competitia noastra o pune in joc pentru tinerii artisti. Pe langa premiile in bani, Concursul Enescu este o platforma de promovare a tinerelor talente la nivel mondial", a declarat presei Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Enescu.Concurentii se pot inscrie in concurs pana la data de 1 mai 2020. Inscrierea se face pe, in functie de categoria de concurs: vioara, violoncel, pian, compozitie.Organizatorii continua pregatirile pentru competitie, in speranta ca in septembrie 2020, cand este programat, situatia va fi suficient de stabila, atat in Romania, cat si la nivel global, incat sa permita organizarea competitiei.De asemenea, toti membrii juriului si-au reconfirmat participarea la Concurs. In functie de evolutia situatiei, organizatorii vor stabili daca sunt necesare modificari operative legate de gestionarea evenimentului.In caz de forta majora, organizatorii vor returna integral taxa de inscriere tuturor celor inscrisi (inclusiv celor care nu au trecut de etapa de preselectie).Castigatorii premiilor I de la Concursul Enescu 2020 sunt invitati in cadrul Festivalului International George Enescu, editia 2021, unde vor concerta alaturi de mari orchestre ale lumii (Orchestra of the Americas, Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii din Berlin s.a.).O serie de premii noi au fost introduse, atat in bani (valoarea totala a acestora depasind 100.000 Euro), cat si, cel mai important, in oportunitati de promovare internationala si de sustinere a carierei celor mai talentati dintre candidati.Concursul George Enescu functioneaza ca o platforma internationala de lansare pentru viitorii muzicieni de marca ai lumii si de promovare a compozitiilor marelui muzician roman in randul noii generatii de artisti din toata lumea, fiind astfel o completare fireasca a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural international organizat in Romania. Editia din acest an este programata sa aiba loc intre 29 august si 20 septembrie 2020.Concursul are patru sectiuni - vioara, violoncel, pian si compozitie - iar standardele internationale dupa care este organizat il pozitioneaza in varful ierarhiei evenimentelor de gen desfasurate in peisajul muzicii clasice din Romania.Editia din acest an are programate 19 concerte si recitaluri deschise publicului larg.