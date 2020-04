EUROPAfest 2020, care aduce 300 de muzicieni de jazz, blues, pop si clasic in Romania, se muta din mai in iulie

Festivalului International EUROPAfest, aflat la editia a 27-a si Bucharest International Jazz Competition, aflat la editia a 14-a, evenimente anuale destinate muzicienilor profesionisti si publicului larg a decis suspendarea concertelor programate pentru luna mai 2020 si mutarea lor intr-o alta perioada.Evenimentele vor fi reprogramate in a doua parte a lunii iulie, dar confirmarea datei depinde de evolutia starii generate de Coronavirus atat in Romania, cat si la nivel european si mondial, tinand cont ca festivalul EUROPAfest reuneste artisti din toata lumea.Festivalul International EUROPAfest prezinta anual peste 300 de muzicieni de jazz, blues, pop si clasic din Europa, SUA, Australia, Canada, Singapore si alte tari.Unic in Romania, in 2005 EUROPAfest a fost primul eveniment caruia Casa Regala i-a acordat Inaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe's finest festivals, titulatura oferita de Comisia Europeana si Parlamentul European.Bucharest International Jazz Competition, manifestare singulara in peisajul jazz-ului profesionist din Romania, este cotat intre primele 3 concursuri de jazz din Europa. Fiecare editie include concerte, concurs, jam sessions, workshop-uri, masterclasses."In aceasta perioada am avut ocazia cu totii sa constientizam ca fara muzica, film, carte, teatru, pictura, fotografie... fara arta si cultura...izolarea in spatiile individuale ar fi fost aproape imposibila.Ne dorim ca momentul revenirii artistilor pe o scena adevarata si bucuria de a ne afla alaturi de public intr-o sala de concerte sa fie cat mai aproape", transmit organizatorii.