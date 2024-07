ArcelorMittal Galati isi trimite laminoristii in somaj tehnic

Compania siderurgica ArcelorMittal Galati isi trimite, de saptamana viitoare, angajatii de la doua laminoare in somaj tehnic pentru zece zile, prin rotatie, din cauza lipsei de activitate, au anuntat liderii sindicali marti, dupa o discutie cu patronatul, transmite corespondentul NewsIn.

"Din cauza ca nu mai au incarcare, tehnologii de la Laminorul de Tabla Groasa nr. 2 si de la Laminorul de Benzi la Rece vor fi trimisi in somaj tehnic de luni, 26 octombrie. Ei vor pleca acasa prin rotatie, pentru zece zile, perioada in care vor fi platiti cu 85% din salariu si cu sporul de vechime si vor fi scutiti de la plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale.

Inginerii sefi de sectii, care constituie managementul local, vor decide daca tehnologii vor pleca fie in transe unice de cate zece zile, fie in doua transe de cate cinci zile", a declarat, marti, vicepresedintele FSS-Metarom Galati, Nelu Macovei.



In schimb, lucratorii de la mentenanta din cele doua laminoare - LTG 2 si LBR - vor ramane la lucru, pentru a efectua mici lucrari de reparatii, potrivit lui Macovei. Liderii sindicali i-au cerut patronatului ca, impreuna cu cei de la mentenanta, sa ramana la datorie si unii dintre muncitorii vizati de masura somajului tehnic, care sa indeplineasca sarcini atribuite acum firmelor terte.

"Am propus ca, de exemplu, oamenii sa faca impachetari de tabla, in locul firmei Katy SRL", a spus Nelu Macovei. Conform aceleiasi surse, patronatul a raspuns ca va analiza aceasta posibilitate.



Cu toate acestea, sindicalistii se tem ca masura trimiterii in somaj tehnic va afecta si alte sectoare ale combinatului, nu numai cele doua laminoare.

"Reprezentantii companiei ne-au comunicat astazi (marti, n.r.) ca, pe 9 octombrie, Consiliul de Administratie a hotarat ca pe toata durata trimestrului IV se va intrerupe temporar, prin rotatie, activitatea la locurile de munca din subunitati de baza si suport.

Asadar, exista riscul sa fie trimisi in somaj tehnic si oameni de la alte locuri de munca, nu numai din LTG 2 si LBR, unde mai lucreaza putin peste 1.000 de oameni", a declarat, marti, vicepresedintele sindicatului Solidaritatea, Ilinca Diaconu. Potrivit aceleiasi surse, liderii sindicali au refuzat sa semneze procesul verbal al sedintei convocate, marti, de patronat.



Muncitorii din Laminorul de Tabla Groasa nr. 2 si din Laminorul de Benzi la Rece au mai fost trimisi in somaj tehnic, pentru zece zile, in vara, atunci cand masura a afectat aproape toate uzinele combinatului. De asemenea, in primavara, ei au stat acasa alte zece zile, in concediu de odihna fortat.



Recent, ArcelorMittal Galati a respins cererea sindicatelor din combinat de indexare cu 10% a salariilor in ultimul trimestru al anului, motivand ca unitatea "se afla in continuare intr-o situatie de piata dificila, ceea ce face imposibila marirea salariilor acum sau in urmatoarele luni".

Raspunsul patronatului pune sub semul intrebarii si eventualele cresteri salariale asteptate la 1 ianuarie 2010, in conditiile in care contractul colectiv de munca al societatii expira la finele acestui an.

In prezent, salariul minim pe care il incaseaza un muncitor calificat de pe platforma siderurgica ArcelorMittal Galati este de 833 de lei - nivelul stabilit la finele anului 2008, cand compania a decis sa inghete salariile, pe fondul scaderii dramatice a comenzilor de otel.

Din aceeasi cauza, patronatul a oprit temporar sau permanent unele otelarii, furnale si laminoare pentru a nu produce pe stoc, a inchis Uzina CocsoChimica optand pentru importurile de cocs, a stimulat cu pachete financiare plecarea a 4.000 de salariati, iar pe cei ramasi i-a trimis in somaj tehnic. La ora actuala, in combinatul galatean mai sunt intre 9.500 si 10.000 de muncitori. In 2001, atunci cand siderurgicul din sudul Moldovei a fost cumparat de Lakshmi Mittal, aici lucrau 27.000 de oameni.

