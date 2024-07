ArcelorMittal Galati a trimis in somaj tehnic primii 200 de laminoristi

Compania siderurgica ArcelorMittal Galati a trimis in somaj tehnic primii 200 de muncitori de la Laminorul de Tabla Groasa nr. 2, pentru zece zile, deoarece piata tablei groase nu si-a revenit, iar oamenii nu au de lucru, transmite corespondentul NewsIn.



"La Laminorul de Tabla Groasa nr. 2 lucreaza aproximativ 900 de salariati. Dintre acestia, circa 200 au fost trimisi in somaj tehnic din 23 octombrie, pentru zece zile, timp in care sunt platiti cu 85% din salariu si cu sporul de vechime si sunt scutiti de la plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale", a declarat, marti, vicepresedintele Sindicatului Siderurgistul din Uzina de Laminate Plate a combinatului, Enache Cristea.

Imediat dupa ce lotul de 200 de laminoristi va reveni la munca, un alt grup - mai putin numeros - va fi trimis in somaj tehnic.

"Urmatoarea transa va fi formata din 150 de laminoristi si va pleca pe 4 noiembrie, tot pentru zece zile", a spus liderul sindical.

Sunt trimisi in somaj tehnic doar tehnologii din Laminorul de Tabla Groasa nr. 2, ramasi fara activitate pe fondul mentinerii la un nivel scazut a cererii de tabla groasa. Colegii lor de la mentenanta raman la lucru, pentru a efectua mici lucrari de reparatii.

La fel se va proceda si la Laminorul de Benzi la Rece, la fel de afectat de cererea scazuta de tabla. Aici lucreaza circa 600 de muncitori. Cei care nu au incarcare vor fi trimisi in somaj tehnic tot in acest trimestru si tot pentru zece zile.

"Deocamdata, nu se stie nici cati muncitori de la Laminorul de Benzi la Rece vor pleca, si nici cand", a spus Enache Cristea.

Salariatii din Laminorul de Tabla Groasa nr. 2 si din Laminorul de Benzi la Rece au mai fost trimisi in somaj tehnic pentru zece zile in vara, atunci cand masura a afectat aproape toate uzinele combinatului.

De asemenea, in primavara, ei au stat acasa alte zece zile, in concediu de odihna fortat.

Liderii sindicali se tem ca masura trimiterii in somaj tehnic se va extinde si de data aceasta si in afara laminoarelor, mai ales ca Thierry Le Gall, CEO ArcelorMittal Galati, a declarat recent ca nu stie cum va evolua piata mai departe de trimestrul patru al acestui an.

"Cu elementele de azi, organizam somaj tehnic doar la Laminorul de Tabla Groasa nr. 2 si la Laminorul de Benzi la Rece. Nu stim cum va evolua piata, intrucat avem vizibilitate doar pana la inceputul lunii decembrie", a declarat, pe 21 octombrie, Thierry Le Gall.

Din toamna lui 2008, cand criza economica a inceput sa se resimta si la Galati, patronatul a oprit temporar sau permanent unele otelarii, furnale si laminoare pentru a nu produce pe stoc, a inchis Uzina CocsoChimica optand pentru importurile de cocs, a stimulat cu pachete financiare plecarea a 4.000 de salariati, iar pe cei ramasi i-a trimis in somaj tehnic.

La ora actuala, in combinatul galatean mai sunt intre 9.500 si 10.000 de muncitori.

In 2001, atunci cand siderurgicul din sudul Moldovei a fost cumparat de Lakshmi Mittal, aici lucrau 27.000 de oameni.

