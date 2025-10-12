Uzina ArcelorMittal din Hunedoara, la un pas de a fi achiziționată de un grup de firme turcești. S-a depus scrisoarea de intenție

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 07:55
Uzina ArcelorMittal din Hunedoara FOTO Facebook /The Beauty of Steel

Un grup format din 3 companii din Turcia și una din Țările de Jos a propus oficial achiziția uzinei ArcelorMittal din Hunedoara, a cărei închidere fusese anunțată oficial de companie, al doilea mare producător de oțel la nivel mondial. Scrisoarea de intenție a fost trimisă atât ArcelorMittal, cât și autorităților române, joi, 18 septembrie.

Companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) au transmis grupului ArcelorMittal și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus (partener oficial), o scrisoare de intenție prin care își exprimă dorința de achiziție a combinatului ArcelorMittal Hunedoara.

Anterior a fost anunțată doar informația conform căreia o delegație de investitori din Turcia și-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuții pe această temă fiind purtate cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Ultimele date analizate de Profit.ro relevă că ieri a fost depusă și scrisoarea de intenție, cu o propunere oficială de achiziție.

Grupul de firme își manifestă intenția de a cumpăra unitatea de producție de la Hunedoara, de a continua producția de profile laminate și alte produse metalurgice și de a realiza noi investiții în modernizare și retehnologizare.

De asemenea, investitorii dau asigurări că dispun de fondurile necesare pentru achiziție și pentru asigurarea capitalului de lucru în vederea continuării activității, precum și pentru noi investiții în modernizare și retehnologizare, acolo unde este cazul, fiind pregătiți să demareze negocieri și proceduri de audit.

Cine vrea să cumpere uzina ArcelorMittal din Hunedoara

Belin Mining este una dintre principalele companii de minerit din Turcia, pe piață din 1998, cu operațiuni în America de Nord și Asia.

Ceylan Group Metal este unul dintre cei mai mari producători de lingouri de zinc și cupru din Turcia și unul dintre principalii cumpărători internaționali ai unei game largi de deșeuri neferoase, reziduuri și zguri. Are venituri anuale de peste 30 milioane dolari, cu circa 400 de angajați.

Nakkaş Holding, fondat în 1983, include 16 companii cu peste 2.000 de angajați, având operațiuni în Europa, Asia și Africa. Cele 16 companii care formează holdingul lucrează în industria petrolieră, energie regenerabilă, minerit și includ nume precum Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments, Nakkaş Madencilik.

Compania românească Richter Haus, prezentată drept partenerul oficial al acestui grup de investitori, este deținută de Daniela Bordea și Marian Ciornei.

Investitorii turci și-au prezentat portofoliul și intențiile privind combinatul, dar au transmis că decizia finală depinde exclusiv de un acord cu conducerea ArcelorMittal.

ArcelorMittal ar fi refuzat o întâlnire cu investitorii turci

Președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, susține că investitorii nu au fost primiți la combinat de către actualul proprietar.

ArcelorMittal deține în România unități de producție la Iași, Roman și Hunedoara. Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariați, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

ArcelorMittal a anunțat în 12 septembrie că a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură. Decizia a fost luată din cauza prețurilor foarte mari la energia electrică și a presiunii tot mai mari din partea importurilor la prețuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajați la fabrica din Hunedoara.

