WSJ: Productia de serie a viitoarelor telefoane iPhone, amanata din cauza coronavirusului

Sursele sustin ca Apple intentioneaza sa dezvaluie in acest an patru noi modele de telefoane iPhone, care vor avea diferite dimensiuni si diferite preturi. Unul din noile modele de iPhone ar urma sa includa si conectivitate 5G. In mod normal, Apple dezvaluie o noua generatie de telefoane iPhone la mijlocul lunii septembrie.Amanarea momentului in care noile telefoane iPhone vor intra in productia de masa a modificat si estimarile Apple privind productia realizata in acest an. WSJ sustine ca Apple si-a revizuit cu 20% numarul de telefoane pe care intentioneaza sa le realizeze in a doua jumatate a acestui an.La inceputul lunii aprilie, Apple a prezentat noul telefon iPhone SE, primul sau smartphone ieftin din ultimii patru ani. La un pret de 399 de dolari, noul iPhone SE costa cu cateva sute de dolari mai putin decat modelele iPhone 11 si iPhone 11 Pro. Pentru a putea reduce costurile, Apple a utilizat designul modelului iPhone 8, introdus in 2017, impreuna cu un sistem de camere mai putin avansat, un dispaly mai mic de 4,7 inch si de tip LCD, precum si un scaner de amprenta Touch ID in locul recunoasterii faciale 3-D.