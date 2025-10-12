Nokia a dat in judecata Apple - 08 Mai 2010

Nokia a dat in judecata Apple pentru incalcarea a cinci patente utilizate de concernul american la fabricarea tabletei iPad, vanduta de la inceputul lunii martie in peste un milion de exemplare.

Procesul a fost deschis la o curte federala din statul american Wisconsin, informeaza Financial Times.

Patentele aflate in litigiu fac referire la tehnologii pentru transmisii de voce si date, la folosirea de date in aplicatii precum si la inovatii privind configurarea antenelor.

Compania finlandeza, cel mai mare producator de telefoanemobile din lume, se afla deja in litigiu cu Apple pentru alte incalcari de brevete in cazul iPhone.

Noul proces a fost deschis la scurt timp dupa ce Apple a anuntat ca va incepe comercializarea iPAd inafara SUA, incepand cu luna viitoare.

