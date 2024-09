Motorola Droid pare un competitor serios pentru iPhone, N97

Abia lansat oficial, noul telefon mobil Motorola Droid, un terminal business realizat pe platforma Google Android, incepe sa aiba un succes peste asteptari, vanzarile au depasit 250.000 de unitati in prima saptamana de la lansare, iar compania depaseste o serie intreaga de rivali, care in ultima vreme stateau mai bine decat pionerii telefoniei mobile care au realizat primul apel mobil din istoria industriei.

Spre comparatie Palm Pre s-a vandut in 100.000 de exemplare in prima saptamana, iar HTC myTouch in doar 65.000 de exemplare.

iPhone 3G a vandut circa 1,6 milioane de unitati in prima saptamana. Nu trebuie uitat ca Motorola nu a mai avut de mult un telefon de top, din 2005, cand a scos prima varianta RAZR.

Lansarea a fost doar in Statele Unite si doar la un operator. Deci Droid poate fi considerat un succes.

Telefonul Motorola a fost gandit cu atentie sa concureze cu ecchipamentele de top ale rivalilor: are ecran tactil de mari dimensiuni, tastatura completa Qwerty, functii multimedia, camera foto avansata si asa mai departe.

Accesul la Android Market permite oricarui utilizator sa descarce aplicatiile de care are nevoie. Cel mai bun exemplu de competitor nu este nici iPhone, nici Nokia N97, ci mai degraba putem vorbi de un telefon competitor cu Nokia N900 sau terminalele similare de la HTC.

Analistii au recunoscut de asemenea ca Motorola trebuie privita acum “ca un nou-venit” in industria de telefoane mobile.

Orientarea spre smartphone este vizibila abia de doi ani, pina acum telefoanele inteligente erau produse de nisa, dar in urmatorii ani vor inlocui telefoanele mobile obisnuite.

De asemenea, specialistii au avertizat ca lansarea buna si revirew-urile pozitive nu asigura ca Motorola Droid va fi un succes de piata, va relansa compania sau va readuce Motorola in topul jucatorilor. Telefonul este un terminal business, dar orientat spre consumer, bazat mai mult pe studierea preferintelor generale ale consumatorilor online.

“Va mai trece o perioada buna pina cand administratorii IT din companii vor decide daca pot include Motorola Droid in lista de terminale acceptate pentru angajatii mobili, in conditii de lucru in mediul corporativ.

Va conta foarte mult daca telefonul merge bine sau are hibe, daca sistemul de operare este corect functional sau are limitari, daca va fi o oferta de pret special in perioada de Sarbatori.

In fine, analistii spun ca Motorola a facut foarte bine ca s-a aliat cu un operator, pentru ca marii jucatori au experienta necesara si acoperirea pentru a transforma un produs IT in succes aproape instant in orice piata a lumii.

Nu trebuie uitat ca Vodafone ramane cel mai mare actionar al Verizon Wireless (45% din actiuni), deci telefonul Motorola ar putea ajunge rapid si in Europa.

