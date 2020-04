Apple a lansat un nou iPhone ieftin pentru a creste vanzarile inaintea modelului 5G

La un pret de 399 de dolari, noul iPhone SE costa cu cateva sute de dolari mai putin decat modelele iPhone 11 si iPhone 11 Pro. Pentru a putea reduce costurile, Apple a utilizat designul modelului iPhone 8, introdus in 2017, impreuna cu un sistem de camere mai putin avansat, un dispaly mai mic de 4,7 inch si de tip LCD, precum si un scaner de amprenta Touch ID in locul recunoasterii faciale 3-D.Noul model vine cu optiuni de stocare cuprinse intre 64 GB si 256 GB. Desi multe din caracteristicile noului telefon sunt depasite de noile tehnologii existente la acest moment, iPhone SE utilizeaza totusi acelasi chip A13 ca si cele mai noi modele iPhone.Lansarea noului iPhone SE arata ca lantul de aprovizionare al Apple din China a revenit la o anumita normalitate in contextul pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, Apple a decis sa introduca un nou telefon intr-un moment in care economia mondiala trece printr-o perioada dificila. De asemenea, lansarea de miercuri a fost prima data cand Apple a dezvaluit un iPhone cand majoritatea magazinelor sale sunt inchise, iar multi dintre angajatii sai lucreaza de acasa.