iPhone 16 și 16 Plus au fost lansate! Cât costă alternativele accesibile din gama Apple, cu performanțe de top și design modernizat

Apple a dezvăluit oficial noile modele iPhone 16 și iPhone 16 Plus, oferind utilizatorilor o alternativă mai accesibilă la versiunile Pro, fără a compromite performanțele esențiale. Deși nu dispun de toate funcțiile avansate ale „fraților” lor mai scumpi, noile iPhone-uri impresionează cu o serie de îmbunătățiri și inovații care aduc experiența premium Apple la un preț mai atractiv.

Design nou și culori îndrăznețe

iPhone 16 și 16 Plus adoptă un design modernizat, renunțând la modulul pătrat al camerelor pentru unul în formă de pastilă, cu camerele poziționate pe verticală. Culorile sunt mai îndrăznețe ca niciodată, Apple oferind nuanțe de albastru, verde, roz, galben și negru, care adaugă un plus de personalitate dispozitivelor. Dimensiunile rămân aceleași, cu ecrane de 6,1 și 6,7 inchi, dar cu un plus de luminozitate, care poate ajunge la 2.000 de niți în soare puternic.

Performanță îmbunătățită și disipare mai bună a căldurii

Noile modele iPhone 16 și 16 Plus vin cu îmbunătățiri semnificative în disiparea căldurii, asigurând o performanță susținută mai bună cu 30%. Aceasta se traduce în sesiuni de gaming la performanță mai ridicată și o mai bună gestionare a aplicațiilor complexe, precum editarea video. De asemenea, modelele includ butonul Action programabil, introdus pentru prima dată pe seria Pro.

Apple A18: un procesor puternic, dar puțin limitat față de varianta Pro

iPhone 16 și 16 Plus sunt echipate cu procesorul Apple A18, o versiune puțin limitată a A18 Pro, dar care oferă performanțe impresionante. Cu un CPU cu 2 nuclee performante și 4 nuclee eficiente și un GPU cu 5 nuclee, aceste modele sunt capabile să ruleze jocuri și aplicații intensive fără probleme majore. Apple a subliniat performanțele excelente în jocuri precum Honor of Kings World, care va beneficia de setări grafice speciale pentru aceste telefoane.

Camerele: îmbunătățiri subtile, dar eficiente

Sistemul de camere de pe iPhone 16 și 16 Plus include doi senzori noi, dar păstrează rezoluția de 48 MP pentru camera principală și 12 MP pentru ultrawide. Camera principală oferă un zoom 2x prin crop, iar camera ultrawide primește focalizare automată pentru prima dată, permițând astfel și modul macro. Deși nu dispun de funcțiile avansate de pe modelele Pro, camerele oferă o performanță remarcabilă, mai ales în condiții de lumină slabă.

Prețuri și disponibilitate

iPhone 16 și 16 Plus vor fi disponibile pentru precomandă începând cu 20 septembrie, la aceleași prețuri ca anul trecut. iPhone 16 de 128 GB va costa aproximativ 799 dolari (4.700 lei în România), iar iPhone 16 Plus de 128 GB va porni de la 899 dolari (aproximativ 5.450 lei).

