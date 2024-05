Noua reclamă a Apple pentru iPad Pro stârnește furia artiștilor: „Distrugerea experienței umane” VIDEO

O reclamă Apple pentru noua tabletă iPad Pro, care arată o presă industrială care zdrobește literalmente un televizor, instrumente muzicale, cărți și multe altele a declanșat o reacție furioasă în rândul multora de la Hollywood și din alte industrii creative la adresa inteligenței artificiale.

Reclama, intitulată „Crush!”, arată o serie de diverse obiecte - inclusiv un recorder, un pian, o chitară, un televizor vechi, camere, o mașină de scris, cărți, cutii și tuburi de vopsea și o mașină de joc arcade clasică. — să fie comprimat în (voila!) noul iPad Pro. Spotul are coloana sonoră a piesei „All I Ever Need Is You” de Sonny și Cher.

„Imaginați-vă toate lucrurile pe care le va fi folosit pentru a crea”, a postat CEO-ul Apple, Tim Cook, pe X despre noul iPad Pro împreună cu anunțul.

Ideea reclamei este că tableta iPad Pro vă permite vizionarea de emisiuni TV, filme muzică, dar și crearea de jocuri, cărți, fotografii sau videoclipuri. Dar anunțul a fost interpretat mai degrabă ca o reprezentare vizuală a devastării industriilor culturale de către industria tehnologică, scrie Variety.

„Distrugerea experienței umane. Prin amabilitatea Silicon Valley”, a comentat actorul Hugh Grant despre X.

Realizatorul și actorul Justine Bateman, care a servit drept consilier al SAG-AFTRA pe probleme de inteligență artificială, a avut o reacție neîncrezătoare similară: „Cu adevărat, ce este în neregulă cu tine?” a spus ea citând postarea lui Cook.

Producătorul, regizorul și scriitorul Asif Kapadia a scris: „Îmi plac iPad-urile, dar nu știu de ce cineva a crezut că această reclamă este o idee bună. Este cea mai sinceră metaforă a ceea ce companiile de tehnologie le fac artelor, artiștilor muzicieni, creatorilor, scriitorilor, realizatorilor de film: strângeți-le, folosiți-le, nu plătiți bine, luați totul, apoi spuneți că totul este creat de ei.”

„Dacă ai crezut că ACEST anunț pentru iPad este ciudat, ar fi trebuit să vezi prima tăietură în care au aliniat toate personajele tale preferate și le-au filmat”, a comentat actorul, scriitorul și producătorul Luke Barnett pentru X.

Realizatorul de film Reza Sixo Safai a distribuit o versiune a reclamei iPad Pro care rulează invers, comentând: „Hei @Apple, am reparat-o pentru tine”.

Compania Apple nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Apple este cunoscută de mult timp pentru că produce reclame care ridică sprâncenele și sfidează înțelepciunea convențională. La urma urmei, compania a folosit odată sloganul „Gândește diferit”.

Apple a anunțat marți noul iPad Pro, promovând „designul său uimitor de subțire și ușor”, disponibil în modele de 13 și 11 inci, cu finisaje argintie sau „negru spațial”. Ele sunt disponibile pentru a comanda online acum și vor fi în magazine începând cu 15 mai. iPad Pro de 11 inci (grosime de 5,3 milimetri) începe de la 999 USD, iar versiunea de 13 inci (5,1 mm) începe de la 1.299 USD.

