Google, Meta și TikTok promit măsuri mai stricte împotriva discursului instigator la ură! Angajamentele noilor reguli DSA

Meta, Google, TikTok și X, alături de alți giganți tehnologici, au semnat un set revizuit de angajamente voluntare pentru combaterea discursului instigator la ură online. Sub denumirea „Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online Plus”, noul act face parte din Digital Services Act (DSA), legislația europeană menită să reglementeze conținutul digital și să impună standarde stricte pentru moderarea conținutului ilegal.

Reguli stricte pentru platformele digitale

Actualizarea Codului de Conduită, care extinde o versiune inițială din 2016, include măsuri mai riguroase. Companiile semnatare, printre care Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, Twitch și alte platforme importante, s-au angajat să îndeplinească următoarele obligații:

Transparență sporită: Platformele trebuie să ofere detalii clare despre metodele de detectare și reducere a discursului instigator la ură.

Monitorizare externă: Evaluarea performanței va fi realizată de observatori independenți, care vor analiza cum sunt procesate notificările de conținut ilegal.

Termene stricte: Semnatarii trebuie să răspundă la cel puțin două treimi din notificările de discurs instigator la ură în maximum 24 de ore.

Comisarul European Michael McGrath a subliniat importanța acestui angajament, afirmând: „Ura și polarizarea subminează valorile fundamentale și stabilitatea democrațiilor noastre. Acest Cod de Conduită revizuit este esențial pentru asigurarea unui răspuns prompt și eficient.” Comisia Europeană consideră că internetul amplifică rapid efectele negative ale discursului instigator la ură, iar noile măsuri sunt menite să limiteze acest fenomen.

Deși acest Cod de Conduită este voluntar, platformele pot renunța la angajamente fără să suporte consecințe directe. În trecut, Elon Musk a decis să retragă platforma Twitter din Codul de Practici privind Dezinformarea, ceea ce a atras critici dure din partea Uniunii Europene.

