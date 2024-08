Ultima găselniță a agenților imobiliari din Cluj i-a enervat la culme pe oameni. „Nesimțitul mi-a cerut 250 de lei”

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș pentru locuire din România, iar oamenii care își caută apartamente în oraș povestesc că agenții imobiliari găsesc tot felul de tertipuri pentru a încasa cât mai mulți bani.

Problemele reclamate de cei care își caută apartamente în Cluj împânzesc rețelele de socializare, arată un articol de la Știri de Cluj, publicat duminică, 4 iunie. Printre altele, oamenii critică faptul că unii agenți au comisioane mari, că iau bani atât de la cumpărător, cât și de la vânzător și că găsesc noi modalități de a-i taxa pe cei care vor să locuiască în municipiu. O sibiancă a spus că i s-a cerut o,, taxă de întârziere” de 250 de lei.

"Am observat că agenții imobiliari din Cluj cer comisioane mari și umflă prețurile. Ați pățit și voi la fel? Cum ați reușit să găsiți oferte mai bune sau să evitați capcanele?", a scris un utilizator pe o rețea de socializare.

În comentarii, alți internauți au răspuns cu problemele pe care le-au întâmpinat.

"Sunt niște nesimțiți. Am plănuit să vin de la Sibiu să fac 8 vizionari într o zi. Am confirmat cu ei și cu o zi înainte de plecare și în dimineața plecării. La ajungere, toți au dispărut. Am făcut un drum de sute de km dus întors degeaba.

În altă zi, am întârziat 20 de minute pentru ca nu cunoșteam orașul și am greșit mai multe viraje. Nesimțitul mi-a cerut 250 de lei taxă de întârziere. M-am abținut să nu-i dau o perversă de la Orlat. Ultima mea replică la "nu ți se pare justificată totuși suma de 250 de lei? Mi ai dat programul peste cap" A fost "No ia vezi, mi se pare?" după care m am urcat în mașină și am plecat", a scris o femeie.

"Nişte nemernici agenţii imobiliari din Cluj! Orice experienţă pe care am avut-o cu ei în ultima perioadă a fost aiurea din orice punct de vedere. Pe lângă asta, mulţi dintre ei iau comision şi de la vânzător şi de la cumpărător," a comentat un alt utilizator.

"Cu mulţi proprietari este greu să comunici. Cu majoritatea agenţilor imobiliari e costisitor şi inutil să comunici. Alegi o direcţie şi dai înainte", opinează o altă persoană.

