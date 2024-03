Kristal Collection în regim hotelier by SudRezidential.ro

SudRezidential lanseaza incepand cu data de 15 martie 2024 un serviciu special de inchiriere unitati locative in regim hotelier, serviciu operat de catre o echipa dedicata de concierge desk 24/24.

Kristal Collection este o colectie excelenta de apartamente si vile premium, de diferite dimensiuni, de la apartamente cu 2, 3 si 4 camere pana la apartamente de tip penthouse cu terase generoase sau vile individuale deosebite, pe care le puteti inchiria incepand cu 15 martie si in regim hotelier.

Fiecare apartament din colectia noastra imbina eleganta cu facilitatile moderne, asigurandu-va un sejur de neuitat si o experienta luxoasa si confortabila in Bucuresti.

Echipa dedicata de concierge

Welcome Services

Pentru a va asigura o experienta deosebita si lipsita de griji, echipa Kristal Collection va pune la dispozitie servicii de concierge, disponibile non-stop.

De la momentul sosirii dumneavoastra pana la plecare, suntem disponibili 24/7 pentru a va asista si sprijini pe toata durata sederii. Indiferent daca aveti nevoie de recomandari pentru atractii locale, asistenta in transport sau rezervari la restaurante, servicii tehnice sau de intretinere, echipa noastra este aici pentru a va oferi cea mai placuta experienta.

Finisaje premium si echipamente moderne

Ne-am asigurat ca toate apartamentele noastre din colectia Kristal beneficiaza de finisaje de cea mai inalta calitate. De la pardoseli din lemn masiv si marmura, pana la usi si ferestre antifonice de ultima generatie, fiecare detaliu este realizat cu pasiune.

Apartamentele noastre din colectia Kristal dispun de cele mai noi si mai avansate facilitati si echipamente. Unitatile locative dispun de bucatarii complet utilate, sisteme de climatizare de ultima generatie si televizoare Smart 4k.

Design interior fabulos

Apartamentele din gama noastra Kristal Collection au un design interior impresionant, creat de designeri de renume. Spatiile sunt decorate cu gust si eleganta, imbinand elementele contemporane cu cele clasice pentru a crea un mediu sofisticat si plin de stil.

Inchipuiti-va ca pasiti intr-o lume de lux si rafinament, unde fiecare detaliu este creat cu grija pentru a va oferi o experienta deosebita. Gama Kristal Collection va ofera o selectie de apartamente unice si exceptionale, create de cele mai bune echipe de designeri si arhitecti.

Am conceput aceasta colectie pentru a satisface cele mai exigente gusturi si pentru a oferi o experienta de neuitat. Apartamentele care compun gama Kristal Collection sunt autentice, elegante, grandioase, dar si armonioase prin arhitectura si designul lor interior.

Proiectele rezidentiale in care sunt disponibile unitatile locative din gama Kristal Collection se afla pozitionate la o distanta de doar cateva minute fata de cele mai importante puncte de interes din zona de sud a Capitalei, cum ar fi centrele si galeriile comerciale, parcurile si noile centre sportive.

De asemenea, ele se afla in imediata apropiere a mijloacelor de transport in comun si a statiilor de metrou Brancoveanu, Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Dimitrie Leonida, Berceni si Tudor Arghezi.

Va invitam sa ne contactati pentru a va oferi mai multe informatii despre serviciile noastre Kristal Collection si pentru a va ajuta sa va rezervati un apartament premium in regim hotelier la tel 0731.111.803

Povestea SudRezidential este o chintesenta a valorilor si credintelor pe care le manifestam si impartasim in fiecare zi si in toate activitatile noastre: profesionalism, amabilitate, corectitudine, sinceritate, dorinta de a excela in tot ceea ce concepem si realizam, si nu in ultimul rand, foarte multa munca, perseverenta si o pasiune nascuta din dorinta obsesiva de a crea cel mai bun loc pe care sa-l numim „Acasa”.

Povestea noastra este in acelasi timp, povestea miilor de romani care si-au implinit un vis, poate cel mai indraznet vis al lor, acela de a avea propria lor casa, un loc pe care sa il numeasca „ACASA”, un spatiu care sa le ofere confort, siguranta si stabilitate, in care sa isi dezvolte si sa isi contureze viitorul si familia.

Si pentru ca fiecare poveste de succes are la baza inovarea, SudRezidential.ro s-a lansat ca fiind cel mai amplu site imobiliar dedicat proiectelor rezidentiale si ansamblurilor imobiliare amplasate in zona de sud a Capitalei, oferind cumparatorilor interesati ceea ce parea la momentul aparitiei noastre de nerealizat: COMISION 0% de la cumparatorii de locuinte noi.

Suntem aici pentru a va oferi o experienta memorabila in timpul sederii dumneavoastra!

Echipa SudRezidential.ro

