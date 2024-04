Prețul piperat al unei chirii într-un apartament ”de lux” cu terasa năpădită de buruieni. Ofertă ”à la Cluj”

Un apartament din Cluj, scos la închiriat în categoria ”lux”, este promovat de proprietari în ciuda unor aspecte ce denotă neglijență crasă.

O agenție a postat un anunț cu un apartament care arată bine, cu suprafață de 54 de mp, însă terasă este năpădită de buruieni. În plus se pot observa infiltrații de umezeală pe marginile terasei.

Locuința cu ”2 camere (un dormitor și un living cu bucătorie) situată in ansamblul Mon Jardin, 2 min de supermarket Mega Image, la 5 minute de Iulius Mall, Iulius Parc, Baza Sportiva Gheorgheni, Kaufland, Jysk, si in apropierea mijloacelor de trasport in comun.

Apartamentul cu 2 camere oferit spre inchiriere are suprafata utila de 54 mp + 1 terasa de 20 mp. Apartamentul cu 2 camere se oferă spre inchiriere la stadiul de superfinisat, mobilat si utilat, la un preț de aproape 1.000 de euro.

Materialele folosite de calitate superioara, designul ales si atenția la detalii, fac ca aceasta proprietate sa fie una spectaculoasa, care iese in evidență pe piața imobiliara din orașul Cluj-Napoca”, scrie Știri de Cluj.

Ei bine, pe terasa de 20 de metri pătrați cresc buruieni, iar de 1000 de euro te-ai aștepta la un penthouse, nu la un apartament cu dormitor și o bucătărie mai mare.

