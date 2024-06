De ce aparatele dentare din safir sunt o alegere populară în ortodonție?

Aparatele dentare reprezintă un instrument esențial în ortodonție, având rolul de a corecta diverse probleme dentare, cum ar fi dinții strâmbi ori înghesuiți sau problemele de aliniere a maxilarului. Acestea funcționează prin aplicarea unei presiuni constante asupra dinților pentru a-i muta gradual în poziția corectă, proces care poate dura de la câteva luni până la câțiva ani, în funcție de complexitatea cazului. Există o varietate de aparate dentare disponibile pe piață, fiecare cu propriile sale avantaje și dezavantaje. Acestea includ aparate dentare tradiționale din metal, aparate dentare ceramice, aparate dentare linguale (montate pe partea interioară a dinților) și aparate dentare din safir.[1] Acestea din urmă reprezintă o alegere tot mai populară în ortodonție, iar în acest articol îți vom spune de ce!

Ce este un aparat dentar din safir?

Un aparat dentar din safir are aceleași componente ca un aparat dentar metalic tradițional. Diferența (și motivul pentru care a devenit o alegere atât de populară) este reprezentat de materialul din care sunt confecționați brackeții sau acele elemente care se lipesc pe dinte. Ei sunt făcuți din safir monocristalin transparent, un material cunoscut pentru duritatea și rezistența sa, dar și pentru estetica sa deosebită.[4]

Avantajele aparatelor dentare din safir

Aparatele dentare din safir sunt apreciate în special pentru estetica superioară. Sunt mult mai discrete în comparație cu cele tradiționale din metal și sunt aproape invizibile, ceea ce le face o opțiune populară pentru cei care doresc să își corecteze dinții fără a avea un „zâmbet metalic”. Mai mult, safirul este unul dintre cele mai dure materiale, ceea ce face ca aparatele dentare din safir să fie extrem de durabile și rezistente la uzură. Acestea sunt considerate și mai confortabile decât cele din metal. Sunt mai puțin susceptibile să irite gingiile sau interiorul gurii, ceea ce le face mai ușor de purtat pentru perioade lungi de timp.[2][3][4]

Eficiența nu este compromisă în cazul aparatelor dentare din safir. Acestea sunt la fel de eficiente în corectarea problemelor dentare precum cele din metal. Astfel, pacienții pot beneficia de toate avantajele unui aparat dentar fără a face compromisuri în ceea ce privește estetica sau confortul.[2][3][4]

Cu alte cuvinte, aparatele dentare din safir reprezintă o alegere excelentă pentru pacienții care își doresc un zâmbet perfect, dar care nu vor să renunțe la confort sau estetică. Cu toate acestea, ca în cazul oricărei decizii medicale, este important să consulți cu un specialist înainte de a te decide asupra tipului de aparat dentar pe care îl vei alege.

Cum se montează un aparat dentar din safir?

Montarea unui aparat dentar din safir este un proces care necesită atenție și precizie. Acesta începe cu o consultație inițială, în care medicul ortodont evaluează starea generală a danturii pacientului. În această etapă, medicul se asigură că dinții sunt suficient de sănătoși pentru a suporta presiunea aparatului dentar și verifică dacă există vreo problemă care ar putea complica procedura, precum carii sau afecțiuni ale gingiilor.[1]

Pregătirea dinților este pasul următor. Aceștia vor fi curățați profesional pentru a elimina placa bacteriană și tartrul, iar suprafața dinților va fi pregătită pentru brackeți. Fiecare bracket va fi apoi lipit pe dinți cu un material adeziv special și fixat cu ajutorul unei lămpi speciale. Se montează apoi arcul metalic ce va aplica o presiune constantă pe dinți, forțându-i să se deplaseze în poziția dorită.[1]

Deși poate părea un proces complex, montarea unui aparat dentar din safir este de obicei realizată într-o singură ședință. La finalul acesteia, vei primi toate instrucțiunile necesare privind modul în care trebuie să fie efectuată igienizarea aparatului dentar și îngrijirea generală corespunzătoare a acestuia.

Aparatele dentare din safir reprezintă o alternativă modernă, eficientă și estetică la variantele tradiționale. Având caracteristici superioare, precum transparența, rezistența și confortul, acestea sunt o alegere populară în ortodonție. Cu toate acestea, pentru a fi sigur/ă că acesta este cea mai bună opțiune pentru tine, este esențial să te informezi și să discuți cu un specialist.

