Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate

Hanwha Aerospace urmează să înceapă în 2026 construcția fabricii de vehicule blindate din județul Dâmbovița, iar livrarea obuzierelor și vehiculelor de sprijin, pentru care România a semnat un memorandum în 2024 cu compania coreeană, va începe din 2027, potrivit unui anunț făcut de ministrul Economiei, Radu Miruță, în cadrul expoziției ADEX (Expoziția Internațională de Aeronautică și Apărare de la Seul) 2025, în Coreea de Sud.

În cadrul întâlnirilor pe care ministrul Radu Miruță le-a avut cu oficialii companiei Hanwha Aerospace „au fost abordate clarificări privind contractul în derulare pentru livrarea a 54 de obuziere autopropulsate K‑9 şi 36 de vehicule de sprijin K‑10, cu livrarea estimată începând din 2027, dar şi despre construirea unei fabrici noi la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, programată să înceapă în primul trimestru al anului 2026″, se arată în comunicatul de presă al Ministerului.

Ministrul a avut convorbiri cu ministrul Apărării al Coreei de Sud, Ahn Gyu‑back, cu directorul agenţiei sud‑coreene pentru achiziţii militare (DAPA), Jong Gun Seok, precum și o masă rotundă cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Şekerinska, în cadrul cărora au fost discutate modalităţile de extindere a cooperării în industria de apărare, inclusiv producţia locală în România, prin parteneriate cu companii sud‑coreene. În cadrul acestui dialog au fost discutate și condițiile în care companiile din Coreea de Sud pot participa în programul Uniunii Europene – SAFE.

Contracte negociate încă de acum doi ani

În 2023, România semna cu Hanwha Aerospace un memorandum pentru producerea de nor sisteme militare terestre, a pulberilor şi explozibililor. Construcția fabricii urma să înceapă în 2025, urmând ca în 2024 Ministerul Apărării Naţionale din România să semneze un contract cu compania sud-coreeană Hanwha Aerospace pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 (SPH) şi a 36 de vehicule de realimentare cu muniţie K10 (ARV), valoarea contractului fiind de aproximativ un miliard de dolari.

Fondată în 1977, Hanwha Aerospace este o companie aerospaţială şi de apărare globală care oferă un portofoliu larg de produse şi servicii de clasă mondială. Acestea includ vehicule de luptă terestre, cum ar fi obuzierul autopropulsat K9, vehiculul de luptă pentru infanterie Redback şi sistemul de lansatoare de rachete multiple Chunmoo K239. De asemenea, compania produce muniţii ghidate cu precizie şi motoare pentru platforme aeriene, spaţiale şi maritime.

