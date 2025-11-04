Peste 130 de miliarde de euro, puși la bătaie de UE pentru apărare. Cât de pregătită este România pentru piața de import-export și producție de armament

Comisia Europeană a aprobat miercuri, 16 iulie, propunerea de buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Axat pe mai multe filiere strategice care au căpătat prioritate în prezentul economic și geopolitic al UE, noul buget este mai mare atât la nivel nominal, cât și în ceea ce privește raportarea la PIB, într-un cuantum de 2 trilioane de euro, respectiv 1,26% din PIB-ul UE. Din toți acești bani, însă, cu toate că vom plusa, ca țară, pe contractarea de fonduri și facilități de împrumut, România nu are o „moștenire” pre-decembristă competentă când vine vorba de industria producției de armament, iar între timp fostele mari fabrici precum Roarm sau Cugir au rămas blocate în trecut.

Pe viitor, a explicat Hari Bucur Marcu, specialist în politici de apărare, pentru Ziare.com, potențialul României de a beneficia de o infuzie de capital pentru schimbarea situației din prezent este ridicat, însă e multă muncă în spatele acestor bani, pentru care țara noastră trebuie să-și asume o strategie coerentă și asumată, ceea ce, până în prezent, în ultimele decenii, nu s-a întâmplat.

Înarmarea, unul dintre pilonii centrali ai noului Buget UE

Una dintre cele mai importante schimbări radicale în filosofia de construcție a planului bugetar al UE pentru perioada vizată ține de faptul că, pentru prima dată în aproape două decenii, blocul comunicat și-a propus un control politic mai riguros pe direcțiile majore și o suveranitate mai ridicată la nivelul securității la granițe și în lanțurile de aprovizionare, investiții unitare și transparente în coeziune și digitalizare, care acum cuprind și reconstruirea Ucrainei, dar și extinderea UE în Balcanii de Vest, precum și un salt important la nivel industrial și tehnologic pe care Europa își dorește să-l facă pentru a intra în concurență directă cu SUA și China (de altfel, o componentă importantă a Planului Draghi, pe care Ursula von der Leyen l-a agreat încă de când și-a reînnoit mandatul la șefia Comisiei Europene).

Ads

Ca noutate, UE a propus crearea unui fond dedicat de peste 131 miliarde euro doar pentru industria de apărare și spațiu, de cinci ori mai mult decât este în prezent alocat acestor sectoare, statele membre fiind chemate să își regândească (și să își regăsească, în acest nou context) rolul în arhitectura europeană a apărării, după ce, timp de decenii, strategia blocului comunitar a tins mai degrabă spre reducerea efectivelor militare și resurselor de infrastructură militară.

„În momentul de față, cei din Uniunea Europeană nu au o imagine clară cu privire la o strategie de înarmare. „Europa a suferit secolul trecut două războaie devastatoare, totale, în care au fost distruse orașe întregi. Ca urmare, după Al Doilea Război Mondial mai ales, (n.r. liderii europeni) au ajuns la concluzia că, pentru a nu se mai războiască europenii între ei, cum au făcut-o deja de două ori, este necesar să nu se înarmeze și să fie americanii prezenți, pentru a ne ține sub control. Ca urmare, în momentul în care americanii vor să plece, europenii trebuie să se înarmeze. E neclar, însă, ce înseamnă această înarmare care a fost convenită la NATO și care presupune alocarea a 3,5% din PIB pentru bugetul de apărare și 1,5% pentru cheltuieli de apărare cu infrastructura, cercetare-dezvoltare, pregătirea populației, teritoriului și economiei”, a contextualizat, în dialog cu Ziare.com, Hari Bucur Marcu, expert în politici de apărare. Acesta a mai adăugat și faptul că alocările în sine pentru apărare trebuie gândite separat de cheltuielile de operare.

Ads

În planul propus de UE, accentul este pus pe întărirea bazei industriale de apărare europene, securitate cibernetică, infrastructură „dual-use” (civilă și militară) și mobilitate militară. Mai exact, facilitatea Connecting Europe pentru mobilitatea militară se înmulțește de 10 ori (fără cifră absolută precizată), iar infrastructura energetică, care sprijină și reziliența în caz de conflict, primește de cinci ori mai mult.

Care este rolul României în acest plan complex de reînarmare a Uniunii Europene

Potrivit expertului, România este substanțial mai puțin competitivă în sectorul de înarmare decât alte țări, tocmai pentru că infrastructura de producție din țara noastră în acest sector, cu care operăm și astăzi și care a primit prea puține investiții de-a lungul ultimilor ani, a fost creată în timpul comunismului și nu a fost gândită cu adevărat în termeni de competitivitate concretă.

„Noi suntem moștenitorii unei industrii de apărare care aparținea exclusiv statului și care nu avea, propriu-zis, o piață de desfacere. Cererea nu exista. Statul dădea comenzi industriei, care producea pentru stat, acum 35-40 de ani. Tot complexul industrial românesc, creat fără piață, în afara statelor în care se ducea Ceaușescu pe vremea aceea să le vândă niște arme de infanterie, așadar nu arme sofisticate, cum ar fi cele africane, și primea în loc banane sau ce aveau ei de dat. Asta am moștenit. A fost o perioadă în care industria militară a intrat într-un fel de conservare, după care multe dintre structurile industriei de apărare au fost desființate, canibalizate sau căpușate de unii și alții și au dispărut, multe dintre ele.

Ads

Cea mai bună parte a industriei de apărare pe vremea aceea a fost forța de muncă. Dar vă dați seama că a trecut o generație jumătate de muncitori de atunci. Suntem, în prezent, într-o fază în care majoritatea dintre cei care s-ar pricepe la așa ceva sunt plecați. De ce? Pentru că această industrie de apărare trebuie susținută de un puternic compartiment de cercetare-dezvoltare care nu există, e zero la noi.

În asemenea condiții, dacă ar începe să vină comenzi de la UE, acestea nu s-ar putea susține decât primind tehnologie de la alții și noi să venim doar cu clădirea. Adică alții să vină cu muncitori sau să ne califice nouă muncitorii, și cine ar face așa ceva când toată lumea are nevoie la ei acasă?”, a explicat Hari Bucur Marcu.

România, a precizat expertul, are un singur argument, și anume piața de consum în sine. „România este pe locul 6-7 în Europa, demografic și ca potențial economic, și pe locul 15-16 la nivel de producție. De pe locul acela, am putea să ridicăm pretenții ca piață proprie de armament. Dacă ar fi să cumpărăm de la alții, să zicem 32 de avioane de luptă, am putea să punem condiția să le cumpărăm dacă primim și noi comenzi pentru a construi ceva, șuruburi, pentru asemenea avioane”, a mai explicat Hari Bucur Marcu. Apoi „Când vorbim că ajungem cu bugetul de apărare la 10 miliarde de euro, de exemplu, pentru înarmare n-avem mai mult de 2-3 miliarde. Din astea 2-3 întrebarea este cât putem să cheltuim în țară. Iar dacă ne uităm în țară, în momentul de față, la faptul că avem ceva armament de infanterie și... cam atât.

Ads

Dacă nu avem, construim: Riscurile și beneficiile supraîndatorării pentru a accesa fonduri pentru înarmare

O altă filieră pe care s-ar putea axa țara noastră, desigur, ține de investiții serioase în industria militară și de armament, cu ajutorul facilităților de împrumut puse la bătaie de UE în noul buget. Se pun la bătaie, în propunerea agreată miercuri, până la 150 miliarde euro în împrumuturi garantate UE, pentru industrii strategice (inclusiv apărare, infrastructură energetică, tehnologii), sub umbrela Catalyst Europe. Facilitățile de împrumut, spune documentul, sunt condiționate strict de respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale pentru accesarea fondurilor (așadar, dacă vom decide, la următoarele alegeri parlamentare, să votăm împotriva principiilor statului de drept și să ne aliniem unor valori anti-democratice, ne va costa inclusiv în acest demers). Cu toate acestea, un avantaj în ceea ce privește împrumuturile garantate prin Catalyst Europe este că se introduce o mai mare autonomie a regiunilor în adaptarea fondurilor la specific local.

Ads

„Acum, dacă crește acest buget de apărare al României, una dintre țările cele mai îndatorate din UE, guvernele noastre vor căuta să se folosească de această facilitate în care Europa dă voie țărilor să se împrumute mai mult decât conveniseră inițial, mai ales din surse agreate și chiar din surse europene. Vor căuta ai noștri să se împrumute cât mai mult, dar dacă se împrumută ca să cumpere de la alții, nu este cea mai bună soluție pentru economia românească”, a mai punctat Hari Bucur Marcu. Practic, expertul în politici de apărare a explicat că riscul este ca noi să avem mai mulți bani decât putem cheltui intern, și atunci vom cheltui destul de mult în străinătate. „Dar la fel de bine sunt convins că vor apărea și tot felul de profitori de pe urma acestui influx de capital. S-a mai întâmplat, în perioada interbelică, cu afacerea Skoda, când Europa s-a înarmat, așa că și românii și-au propus același lucru, au alocat mai mulți bani în apărare, care ulterior au ajuns aiurea, fiindcă i-au furat unii și au plecat cu ei. Iar când a fost să înceapă războiul, s-au trezit cu toții că armatele românești erau neechipate, neînarmate și prost instruite.”

Ads

Diferența imensă în prezent, potrivit expertului în politici de apărare, este că avem parte de planificarea NATO, făcută în comun de către toți aliații, într-un sistem în care planificatorii organizației își cunosc bine meseria și care identifică exact resursele cu care fiecare stat poate contribui și există sisteme bine puse la punct pentru controlul calității. „Trupele care intră în planificarea NATO sunt controlate. Controlul, chiar dacă nu există în interiorul țării așa cum ar trebui, există în exterior, iar aceasta este salvarea noastră, dar doar pentru misiunile NATO. Pentru că toată înzestrarea, înarmarea și pregătirea trupelor se face pentru anumite misiuni foarte clar definite și din care rezultă exact tipul de armament de care e nevoie”, a mai explicat expertul.

România, lipsită de o viziune clară și de pregătiri timpurii pentru reconstrucția Ucrainei

O altă componentă a bugetului european votat miercuri este Global Europe, adică 200 miliarde euro pentru acțiuni externe, inclusiv extinderea UE și reconstrucția Ucrainei (100 miliarde). Extinderea și stabilitatea vecinătății sunt văzute explicit ca „investiții strategice în securitatea Europei”, în noua planificare pe șase ani.

Ads

Cu toate că noi avem un interes strategic să luăm parte la procesul de reconstrucție a Ucrainei, potrivit lui Hari Bucur Marcu, acest tip de demers presupune întotdeauna o pregătire din timp. „Dacă acum trei ani și jumătate, când a început războiul, s-a gândit cineva în România să facă planuri de reconstrucție post-conflict, din punct de vedere economic, avem cu ce sta de vorbă. Doar că noi trebuia să ne pregătim deja, să avem joint-ventures dintre firme românești și cele străine. Noi o să ne ocupăm de ce am mai făcut și în Irak și în alte părți, și anume asigurare de pază pentru demnitari și paza obiectivelor. Puțin probabil să punem mâna pe contracte de miliarde pentru reconstrucția Ucrainei.”

Practic, depinde exclusiv de România în ceea ce privește modul în care se va mobiliza să se implice în acest demers complex, „dar dacă stăm cu mâna întinsă să ne dea alții, n-o să ne dea nimic, fiindcă n-o să aibă de ce. Noi am avut, timp de 10 ani, pe Iohannis, care nu a vrut să facă nimic. Ăștia suntem. O să ciupim câte ceva, la armament. Dar nu am încredere că vom avea un aport considerabil”, a conchis Hari Bucur Marcu.

...citeste mai departe despre "Peste 130 de miliarde de euro, puși la bătaie de UE pentru apărare. Cât de pregătită este România pentru piața de import-export și producție de armament" pe Ziare.com

Ads