O companie fondată de un român pune umărul la zidul de drone care va apăra și România. Cum va funcționa proiectul științifico-fantastic de apărare al UE

Cum funcționează "sistemul sistemelor" de drone, din a cărui parte integrantă vor face parte și dronele Orbotix. FOTO: ARHIVA ORBOTIX

Pe harta soluțiilor moderne de apărare s-a profilat recent o companie care nu este complet necunoscută peisajului mediatic românesc, deși nu a ajuns, pentru moment, la cunoștința unui public mai larg. Recentele amenințări de securitate, printre care și cele la adresa României, ar putea ajuta însă la acest lucru: Orbotix, o companie de tehnologie pentru apărare care dezvoltă sisteme de drone autonome bazate pe inteligență artificială, fondată de antreprenorul român Bogdan Ochiană, a obținut o finanțare de 6,5 milioane de euro „pentru a-și extinde misiunea de consolidare a suveranității tehnologice și operaționale a Europei”.

Runda de investiții a cărei beneficiar este Orbotix, companie în al cărei acționariat se află și strategul și investitorul polono-german Sebastian Straube, a fost condusă de fondul american de investiții BVVC (Bravo Victor Venture Capital), cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings. Este de asemenea important de menționat, în context, că soluțiile Orbotix includ sistemul ATA, conceput pentru a sprijini forțele armate cu detectare autonomă a amenințărilor, și Vmbra, o platformă bazată pe AI pentru siguranță publică, supraveghere și protecția infrastructurilor critice.

Ziare.com a avut ocazia de a purta un dialog cu Bogdan Ochiană pentru a afla mai multe detalii despre planurile companiei, ocazie cu care a aflat faptul că Orbotix are în vedere o rețea de micromanufacturare în Uniunea Europeană, gândită să fie distribuită pe întreg teritoriul acesteia, rezilientă și centrată pe operator.

Arhitectura zidului de drone pare de pe altă planetă. Și totuși, e gândită și de un român

Acest model, spune antreprenorul, îi permite companiei să crească producția progresiv fără a se baza pe capacitatea unei singure unități de producție.

De asemenea, întrebat care va fi capacitatea de producție pe care o vizează Orbotix, Bogdan Ochiană a precizat faptul că din motive de securitate nu pot fi dezvăluite cifrele exacte, dar intenția este clară: de a răspunde cerințelor aliate cu „viteză” și „flexibilitate”.

Antreprenorul a răspuns de asemenea și întrebării cu privire la ce ar trebui să conțină, exact, așa-numitul zid de drone al Europei, explicând faptul că deși sintagma „zid de drone” poate suna ca o expresie la modă, în realitate prespune construirea unui „sistem al sistemelor” care este stratificat, inteligent și partajat de-a lungul mai multor frontiere.

„Uitați-vă la inițiativa Scutul Estic: 6 națiuni de frontieră deja au agreat să exploreze o rețea care se întinde pe 3500 de kilometri, din Finlanda până la Marea Neagră. Aici nu este vorba despre a ridica câteva drone. Vorbim de fapt despre o plasă integrată de supraveghere aeriană, autonomie și fuziune de date, ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance - Informații, Supraveghere și Recunoaștere) persistent, porturi de drone automatizate, rețea mesh (termen standard în rețelistică) criptată (tip de rețea descentralizată în care fiecare nod poate comunica direct cu celelalte, fără un punct central, n.r.) și inteligență artificială încorporată care clasifică și escaladează amenințările în timp real”, a explicat Bogdan Ochiană.

Cuvântul-cheie este interoperabilitatea, mai spune de asemenea antreprenorul, în sensul în care nu putem vorbi despre opt națiuni care construiesc opt versiuni diferite, ci design-ul trebuie să fie interoperabil din concept, practic o „arhitectură de coaliție” (expresie standard folosită inclusiv în documente oficiale ale NATO sau ale Ministerului Apărării Naționale din România, n.r.) în care industria locală, startup-urile și doctrina NATO se aliniază.

Pe scurt, adaugă Bogdan Ochiană, un zid de drone e mai mult decât doar despre drone, este o conștientizare situațională stratificată, dar este în același timp și descurajare. Și, de asemenea, mai adaugă acesta, nu este ceva ce poate fi făcut de un singur jucător sau o singură națiune, ci este o provocare a coaliției însăși.

„Și da, Orbotix este pregătită să contribuie la zidul de drone. Ecosistemul nostru ATA și pachetul de autonomie de tip „swarm” (roi, n.r.) sunt concepute pentru medii contestate de război electronic (EW – electronic warfare) și proiectate pentru a se integra în sistemul de comandă și control (C2) al NATO. La fel de important, modelul nostru de micromanufactură distribuită în UE asigură reziliență: aliații nu primesc doar prototipuri, ci o capacitate scalabilă de a implementa această viziune”, mai spune fondatorul companiei.

România avansează în domeniul apărării, iar acest lucru contribuie la o colaborare cu autoritățile noastre pe viitor

Cât despre ideea de a colabora cu autoritățile române, Bogdan Ochiană spune că acest lucru face parte din planul său, alături de partenerul său, polonez la origini, intenționând să reflecte rolurile ambelor țări pe frontul NATO.

Totodată, acesta adaugă și faptul că nu este vorba doar despre parteneriate simbolice, ci și despre coproducție în România, despre dezvoltarea de capacități de întreținere și mentenanță, precum și despre testarea sistemelor în condiții reale de teren.

„România nu ar trebui doar să adopte sisteme fabricate în alte părți, ci să co-creeze capabilități suverane care să reflecte poziția sa strategică pe flancul estic”, crede Bogdan Ochiană.

În același timp, antreprenorul a oferit și evaluarea sa asupra efortului autorităților române de a răspunde la amenințările regionale de securitate.

„Vedem că România face pași importanți înainte: se aliniază îndeaproape la prioritățile NATO, investește în capabilități moderne și își manifestă interesul pentru sisteme definite prin software și bazate pe autonomie. Ceea ce contează cel mai mult acum este accelerarea agilității în achiziții, trecerea de la proiecte pilot la desfășurări susținute, prin cadre multianuale. Aceasta este puntea dintre inovație și descurajare reală”, adaugă fondatorul Orbotix.

Bogda Ochiană a fost de asemenea întrebat, în dialogul cu Ziare.com și despre oportunitatea startup-urilor dedicate interceptării rachetelor hipersonice, explicând că această tehnologie este una dintre cele mai mari provocări când vine vorba despre apărare și nicio dronă din lume nu poate răspunde acestei nevoi.

Pe de altă parte, adaugă acesta, fiecare problemă necesită o soluție specifică și, în vreme ce dronele Orbotix, spre exemplu, sunt gândite să îmbunătățească abilitățile operatorului, să asigure supraveghere persistentă, formare autonomă în roi și să creeze straturi de apărare eficiente din punct de vedere al costului, apărarea contra amenințărilor hipersonice este într-adevăr o altă categorie.

Nu în ultimul rând, Bogdan Ochiană a fost întrebat de asemenea și de ce acest tip de finanțări, precum cea câștigată de Orbotix, sunt în continuare disponibile mai mult în SUA decât în Europa, deși, culmea, Europa este principalul beneficiar al acestor soluții.

„Această situație ține în mare măsură de nivelul de maturitate. Statele Unite au investit peste un deceniu în dezvoltarea mecanismelor de inovare în domeniul apărării, precum DIU (Defense Innovation Unit), AFWERX (inițiativă a U.S. Air Force menită să stimuleze inovația rapidă și să integreze tehnologii noi în domeniul apărării) și un întreg ecosistem de investitori cu utilizare duală. Aceștia sunt familiarizați și confortabili cu profilul de risc asociat startup-urilor de apărare care combină hardware și software. Europa este în proces de recuperare, însă capitalul instituțional și ciclurile de achiziție rămân încă mai lente. Vestea bună este că impulsul se intensifică, iar runda noastră de finanțare demonstrează existența unui apetit transatlantic real pentru autonomia europeană în domeniul apărării”, concluzionează antreprenorul.

