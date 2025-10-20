Promitem 5% din PIB pentru Apărare, dar nu vom putea transporta echipamentul militar nou. Starea șinelor de tren poate „paraliza” toată logistica NATO

Deși deplasarea trupelor ar fi crucială în caz de război, România s-a angajat să cheltuie 5% din PIB pentru Apărare până în 2035, fără ca țara noastră să aibă capacitatea de a transporta armamentul și echipamentul militar pe care le cumpără, infrastructura feroviară având potențialul de a compromite NATO.

Problemele stridente de care statul nu s-a ocupat pot pune în primejdie și investițiile militare imense pe care Nicușor Dan s-a angajat să le realizeze până în 2035.

Șinele ruginite, podurile deteriorate și semnalizarea nefuncțională reduc viteza trenurilor de marfă la nivelul unei biciclete, potrivit unui raport prezentat de Defense Express.

Prin urmare, am discutat cu Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, despre paradoxul de a promite un buget record pentru Apărare, deși armata nu ar avea nici măcar condițiile minime pentru transportul armelor pe care statul urmează să le cumpere.

Ionuț Ciurea (Pro Infrastructura): „La ce îți folosește un tanc dacă nu îl poți muta?”

Ionuț Ciurea subliniază că problema mobilității militare și a lipsei infrastructurii din Moldova este una veche, discutată de mult timp, dar care a căpătat o importanță mai mare în contextul recentelor angajamente ale țărilor NATO și al războiului din Ucraina. Totuși, el atrage atenția că modernizarea infrastructurii nu poate fi grăbită artificial invocând urgențe militare și că prioritățile rămân legate de termenele și finanțările deja stabilite prin programele naționale și europene.

„Aceste discuții despre mobilitatea militară nu sunt deloc noi. Îmi amintesc, acum mulți ani, că am participat la o întâlnire cu ambasadorul Canadei la București și am discutat despre Autostrada A8 și despre cât de izolată este regiunea Moldova, din punct de vedere geografic și al apărării militare. Moldova e la capătul Uniunii Europene și, practic, izolată de restul țării printr-un singur drum. Atunci se spunea că sunt necesare investiții masive, și nu era prima dată când se discuta despre asta.

În ultimii doi-trei ani, subiectul a căpătat și mai multă importanță, mai ales după ultimul summit NATO, pentru că americanii și-au reafirmat angajamentul de a rămâne în Europa, dar au subliniat că europenii trebuie să-și crească capacitățile și bugetele militare. Problema la noi e că nu avem nici infrastructură modernă pentru calea ferată, nici autostrăzi. La ce îți folosește un tanc dacă nu îl poți muta? Dacă podurile nu suportă greutatea echipamentelor blindate, dacă drumurile montane cu serpentine nu permit trecerea convoaielor mari? Toate acestea sunt esențiale pentru mobilitatea militară, dar nu doar pentru asta, ci și pentru utilizarea civilă, pentru ca oamenii de rând să nu mai aibă drumuri ale morții.

Și, deși e ușor să vorbești despre nevoie de drumuri și căi ferate, în practică nu se pot construi sau moderniza peste noapte. Proiectele cer studii de fezabilitate, licitații, achiziții și investiții consistente. Nu putem trece peste licitații, de pildă, că nu suntem în vreme de război. Iar ideea asta că trebuie să urgentăm totul că ar fi o situație de urgență e falsă. Am mai văzut-o și în trecut, e doar un pretext.

Există și un curent de „fake news” conform căruia proiectele de infrastructură s-ar accelera doar din motive militare. Vă dau doar cel mai recent exemplu, despre autostrada A7, despre care unii spun că se face pentru transportul tancurilor ucrainene. Este complet fals. Sigur că războiul din Ucraina mai adaugă un argument în plus, dar principalul motiv este că trebuie să finalizăm proiectele începute: programul de transport rutier până în 2030, PNRR, POIM, etc. Toate au termene precise și finanțări alocate. Nu s-a stabilit nicio sumă suplimentară concretă pentru mobilitatea militară”, a declarat Ionuț Ciurea.

„Nu ar trebui să modernizăm calea ferată doar de frică că ne-ar invada rușii”

Potrivit directorului executiv al asociației Pro Infrastructura, pericolul cel mai mare ar fi ca România să aibă bani doar pentru armament, nu și pentru calea ferată sau drumuri, deoarece asta nu ne-ar dăuna doar în vremea unui foarte ipotetic război, ci mai ales acum, în vreme de pace, când viața civililor e pusă în pericol pe drumuri ale morții.

„Nicușor Dan a anunțat 5% pentru Apărare, dar ăștia sunt bani pe care nu îi avem, iar economia României și așa trece prin dificultăți și s-a ajuns la tăieri. Dar să zicem că vor găsi banii ăștia, din acești 5%, 3,5% merg spre echipamente și 1,5% spre capabilități conexe (apărare cibernetică, logistică etc.). Nu știm cât din acest buget ar putea fi folosit strict pentru infrastructură de transport. Să zicem 0,5% sau 1%? Deși nu cred că ar da vreodată atâția bani, să zicem că vor da 1% și vom vedea 3,5 miliarde de euro alocați pentru transport. Banii ăștia, deși sunt mai buni decât nimic, nu pot acoperi nevoile. E greu să estimăm ceva, iar proiectele nici măcar nu sunt pregătite, nu există licitații de lucrări concrete.

Iar noi nu ar trebui să modernizăm calea ferată doar de frică că ne-ar invada rușii. Nevoile reale de modernizare sunt imense, nu doar pentru scenariul de război, ci pentru viețile noastre de zi cu zi. Avem o sumedenie de probleme care ne pun viețile în pericol: accidente feroviare, deraieri, incendii de locomotive, întârzieri cronice. Apoi, după ce rezolvăm problemele cotidiene și dezvoltăm rețeaua, mai putem discuta despre mobilitate militară. În acest moment, însă, toată retorica despre „coridoare strategice” e mult prea optimistă. Nu avem proiecte pregătite, nu avem bani alocați suplimentar și nu vom vedea rezultate semnificative în următorii 2–3 ani.

Pe scurt, se vorbește mult și foarte simplist, dar realitatea e că proiectele logistice de transport, civile sau militare, necesită timp, studii și bugete solide. Prima provocare este să ne propunem, asta e adevărat, dar apoi trebuie să facem aceste investiții și să le implementăm cu seriozitate. Până atunci, orice discuție despre investiții serioase în transport rămâne, în cel mai bun caz, un exercițiu de PR”, a precizat acesta.

