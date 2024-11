România va vinde apă grea unui grup elvețian. Un contract anterior cu o companie din China, blocat de autorități

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) pregătește, prin lichidatorul său judiciar Euro Insol, un export de mai multe tone de apă grea către un grup elvețian din industria chimică. Decizia vine după ce un contract anterior de vânzare în China a fost blocat de către autoritățile competente din România.

Recent, RAAN, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, aflată de aproape 9 ani în faliment, a organizat o licitație internațională pentru vânzarea unei cantități de 12,6 tone de apă grea, plus 59 de butoaie de transport speciale, trimițând invitații de participare unui număr de 9 potențiali cumpărători.

Câștigătoare a fost declarată compania elvețiană Zeochem AG, parte a grupului CPH Chemie + Papier Holding AG, conform datelor Profit.ro.

Creditorii RAAN au aprobat rezultatul licitației în ultima parte a lunii octombrie. Urmează acum testarea produsului de către client, obținerea autorizațiilor legale din partea autorităților și semnarea contractului.

Câștigătoarea licitației RAAN este specializată în manufacturarea și vânzarea de produse de filtrare și purificare, inclusiv de control al mirosurilor, produse cromatografice și compuși ai deuteriului.

Zeochem este furnizor pentru mai multe sectoare ale industriei medicale și farmaceutice, precum și pentru petrochimie și electronică.

RAAN deține stocul excedentar de apă grea produs în perioada în care funcționa fabrica de profil Romag Prod din cadrul Regiei, fost furnizor al centralei nucleare de la Cernavodă, ale cărei reactoare CANDU folosesc substanța ca moderator și agent de răcire.

Fabrica a fost oprită în 2015, după ce a produs ani de zile apă grea pe stoc, fără să fie preluată contra cost la rezerva strategică de stat pentru necesarul centralei Cernavodă, aceasta fiind, de altfel, principala cauză a intrării în faliment a Regiei. Regia încearcă să vândă cantitatea de 12,6 tone de apă adjudecată acum de elvețieni încă de anul trecut.

Exporturile de apă grea din Uniunea Europeană în țări terțe sunt supuse unui regim strict de reglementare și control, întrucât produsul este unul cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară.

În ultimii ani, RAAN a vândut regulat, la extern, apă grea din stocul excedentar propriu, banii obținuți astfel fiind o sursă importantă de fonduri pentru plata datoriilor față de creditori, printre cei mai mari rămași numărându-se statul român, prin Administrația Fondului de Mediu (creanță de peste 367 milioane lei) și ANAF (mai mult de 200 milioane lei).

În 2021 și 2022, Regia a exportat o cantitate totală de peste 100 de tone, în Germania, Franța, Statele Unite și Argentina, contractele având valori însumate de 20,46 milioane euro și 10,05 milioane dolari.

În 2023, RAAN a vândut 15 tone de apă grea în Argentina, pentru peste 4,6 milioane dolari.

Cantități semnificativ mai mici de apă grea sunt vândute de RAAN și pe plan intern, la preț reglementat, de 2.146 lei/kilogram plus TVA, către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, precum și către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Acestea fac parte din așa-numita ″zestre izotopică″ de apă îmbogățită în deuteriu, colectată la oprirea instalației de distilare de la Romag Prod, în 2015.

Tot anul trecut, în iunie, în urma unei licitații internaționale al cărei rezultat a fost aprobat de adunarea creditorilor, RAAN a încheiat, prin lichidatorul său judiciar Euro Insol, un contract de vânzare a circa 12,6 tone de apă grea, plus 59 de butoaie de transport speciale, cu compania chineză Isotope Group (Xiamen) Co. Ltd. China.

Imediat după primirea licenței de export de către vânzătorul român, Isotope Group (Xiamen) Co. Ltd. China a transmis că s-a răzgândit și nu mai vrea să cumpere cele peste 12 tone de apă grea de la RAAN, astfel că înțelegerea a fost reziliată, iar Regia a lansat o nouă licitație internațională pentru valorificarea cantității respective.

Până la termenul limită din martie anul acesta, RAAN a primit o singură ofertă, tot din partea unei companii din China, Ningbo Cuiying Chemical Technology Co. Ltd.

Cererea de licență de export a fost însă respinsă de Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX. Ca urmare a respingerii cererii de licență de export, RAAN, prin lichidator judiciar, a notificat cumpărătorul de încetarea contractului de vânzare începând cu data de 24 iulie 2024 (...), se arată într-un document al RAAN.

