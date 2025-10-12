Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile cu zăpada sau polei - FOTO Pixabay

În România, conform legii, sunt recunoscute ca anvelope de iarnă doar cele care sunt marcate de către producător cu una dintre inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”.

Utilizarea ca anvelope de iarnă a altor modele, chiar dacă prezintă un profil similar, constituie contravenție, iar șoferul poate fi sancționat prin amendă, precum și prin reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului, informează Digi 24.

Potrivit legislației din România, șoferii sunt obligați să aibă montate anvelope de iarnă ori de câte ori circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei - deci chiar dacă încă n-a început luna decembrie.

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora. Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” („Mud” - noroi, and „Snow” - zăpadă), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”, a transmis Poliția Română.

Printre șoferi există o dispută între cei cu anvelope de iarnă și cei cu anvelope all seasons - acestea din urmă având, aparent, avantajul că ar putea fi folosite pe orice condiții meteo.

„Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială, care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru sezonul de iarnă, conform Ordonanţei OG nr. 5/2011. Menţionăm însă că, din punct de vedere tehnic, anvelopa all-season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă ca a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată”, a precizat un comunicat al Registrului Auto Român (RAR).

