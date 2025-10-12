Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:32
367 citiri
Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope
Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile cu zăpada sau polei FOTO Pixabay

Cauciucurile de iarnă devin obligatorii odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului, iar nerespectarea obligației poate aduce amenzi între 1.305 și 2.900 de lei și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Conform legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 5/2011), anvelopele de iarnă devin obligatorii nu la o dată fixă, ci odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului pe drumurile publice. Așadar, în 2025, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii începând cu prima zi în care circuli pe un drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau zonă geografică.

Nu este nevoie ca autoritățile să declare oficial începutul iernii. Dacă vremea se înrăutățește și carosabilul este alunecos, lipsa anvelopelor de iarnă este sancționabilă. Ce tip de anvelope sunt considerate „de iarnă”, arată Antena 3 CNN.

Anvelopele acceptate conform legii sunt cele care au marcajele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” (Mud + Snow). Deși nu este obligatorie prezența simbolului fulgului de zăpadă, este recomandată pentru a garanta performanțe optime.

Amenzi pentru lipsa cauciucurilor de iarnă în 2025

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condiții meteo nefavorabile, este sancționată cu amendă între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni) și reținerea certificatului de înmatriculare până la montarea anvelopelor corespunzătoare.

Uzura anvelopelor se verifică în funcție de adâncimea profilului, care trebuie să fie de minimum 1,6 mm, dar se recomandă peste 4 mm pentru iarnă.

...citeste mai departe despre "Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope" pe Ziare.com

Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
În România, conform legii, sunt recunoscute ca anvelope de iarnă doar cele care sunt marcate de către producător cu una dintre inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”. Utilizarea ca...
Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat joi, 9 octombrie, producători, furnizori, sindicate și reprezentanți ai landurilor unde automobilele reprezintă un pilon economic pentru a discuta...
#anvelope de iarna, #Amenzi, #masini, #soferi , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm