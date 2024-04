Cine sunt speakerii care vor fi prezenți la evenimentul “Antreprenoriatul Profesie vs Vocație: Cum transformi o idee sau o pasiune în bani”

Ești pasionat de lumea antreprenoriatului și vrei să afli secretele succesului de la persoane din domeniu? Participa la evenimentul organizat de Ziare.com “Antreprenoriatul Profesie vs Vocație: Cum transformi o idee sau o pasiune în bani” unde vei avea ocazia să înveți lucruri interesante de la unii dintre cei mai mari antreprenori din România, dar și să interacționezi cu aceștia.

Te invităm să fii parte dintr-o experiență unică și inedită în lumea antreprenoriatului! Speakerii prezenți la evenimentul “Antreprenoriatul Profesie vs Vocație: Cum transformi o idee sau o pasiune în bani”, organizat de Ziare.com, sunt pregătiți să împărtășească experiențele lor, să ofere sfaturi practice și să inspire audiența cu poveștile lor captivante.

Cei opt antreprenori care sunt pregătiți să-ți dezvălui din experiența lor în domeniu, sunt:

1. Geo Vișan - Actor, Regizor, Scenarist, Trainer, Co-Fondator al Companiei de Teatru INGENUO

Geo Vișan nu este doar un actor talentat, ci și un regizor și scenarist apreciat. Cu o carieră diversificată și o pasiune arzătoare pentru teatru, Geo Vișan este și un trainer dedicat și co-fondator al Companiei de Teatru INGENUO. Experiența sa vastă și pasiunea pentru arta spectacolului îl fac să fie unul dintre cei mai așteptați speakeri de la eveniment.

2. Radu Savopol - Co-fondator 5 to Go

Radu Savopol este un antreprenor de succes, cu o experiență impresionantă în domeniul HoReCa. Ca și co-fondator al brandului 5 to Go, a reușit să transforme o viziune într-un business de succes, cu peste 500 de cafenele deschise în întreaga țară. Experiența sa în arhitectură și pasiunea pentru artă au contribuit la crearea unei atmosfere unice în cafenelele 5 to Go.

3. Dragoș Anastasiu - Președinte Grupul Eurolines România, fondator AdWise

Dragoș Anastasiu este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România, cu o carieră impresionantă în domeniul transportului și turismului. Prin viziunea sa și abilitatea de a identifica oportunități de afaceri, a reușit să dezvolte un grup de companii de referință în România și peste hotare. Implicat activ în comunitate, Dragoș Anastasiu este un lider respectat și un promotor al schimbării și inovației.

4. Lucian Botea - Prorector Universitatea Româno-Americană

Lucian Botea este un academician dedicat și un expert în domenii precum economie, digitalizare și antreprenoriat. Ca prorector pentru parteneriate cu mediul socio-economic și digitalizare la Universitatea Româno-Americană, contribuie activ la dezvoltarea antreprenorială a tinerilor și la promovarea excelenței în educație. Experiența sa vastă și angajamentul său pentru inovație îl fac să fie unul dintre cei mai apreciați speakeri în domeniul educației și afacerilor.

5. Rareș Bănescu - CEO, theMarketer

Rareș Bănescu este un antreprenor cu o vastă experiență în marketing și eCommerce. Ca și CEO al theMarketer, a condus numeroase proiecte de succes în Europa Centrală și de Est, evidențiindu-se prin abilitățile sale de lider și viziunea sa strategică. Cu un spirit antreprenorial puternic, Rareș este unul dintre cei mai influenți profesioniști în domeniul marketingului și al afacerilor online.

6. Gabi Bartic - Director Executiv Brio.ro

Gabi Bartic este un expert în marketing și online advertising, cu o carieră impresionantă în domeniul digital. Ca și director executiv al platformei de testare Brio.ro, Gabi aduce o perspectivă unică asupra strategiilor de marketing și a inovațiilor din industrie. Cu o pasiune pentru comunicare și adaptabilitate continuă, Gabi este unul dintre cei mai căutați specialiști în domeniul său.

7. Ema Rotunjanu - Public Relations & Marketing Consultant/ Antreprenor

Ema Rotunjanu este un antreprenor și consultant în PR & Marketing, cu o experiență vastă în domeniul corporativ și al afacerilor proprii. Cu un focus pe comunicare eficientă și adaptabilitate, Ema a reușit să își construiască propriul club și loc de joacă pentru copii și să ofere consultanță în domeniul IT & tech. Contribuția sa la industrie este remarcată și apreciată la nivel local și internațional.

8. Mircea Teacă – CEO DY Nutrition Global

Mircea Teacă este un antreprenor dinamic și vizionar, cu o vastă experiență în domeniul nutriției și al afacerilor globale. Cu o experiență de peste 18 ani în industria farmaceutică, Mircea Teacă a preluat recent funcția de CEO al companiei de suplimente nutritive DY Nutrition Global SA. Prin viziunea sa strategică, Mircea a transformat DY Nutrition Global într-un jucător important pe piața globală a suplimentelor nutritive.

Evenimentul “Antreprenoriatul Profesie vs Vocație: Cum transformi o idee sau o pasiune în bani”, este moderat de Alex Dona, CDO Desprevin Media SRL. Alex va ghida discuțiile și va asigura o experiență interactivă și captivantă pentru toți participanții.

Nu rata șansa de a învăța de la cei mai buni oameni din domeniu și de a-ți dezvolta abilitățile antreprenoriale! Te așteptăm la evenimentul “Antreprenoriatul Profesie vs Vocație: Cum transformi o idee sau o pasiune în bani” organizat de Ziare.com, pe 25 aprilie în București, la Nord Events Center, sala Opus, de la ora 10:00 la ora 16:00.

Pentru mai multe detalii și pentru a rezerva un loc la eveniment, te rugăm să accesezi link-ul https://ziare.com/evenimente/antreprenoriatul-profesie-vs-vocatie.

Ziare.com, unul dintre cei mai importanți jucători din peisajul media românesc, clasându-se pe locul trei în privința încrederii cititorilor în categoria site-urilor de știri online, te așteaptă cu la acest eveniment deosebit, unde vei avea șansa să te conectezi cu o comunitate dinamică și să îți dezvolți cunoștințele în antreprenoriat.

