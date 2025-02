Activitate mai intensa in sectorul societatilor de investitii financiare

Sedinta bursiera de astazi se remarca printr-o activitate ceva mai intensa in sectorul societatilor de investitii financiare, probabil ca urmare a amanarii termenului de finalizare a privatizarii BCR pana la data de 20 octombrie. Valoarea tranzactionata inregistreaza o crestere pana la 41,59 milioane RON, cu 62% fata de nivelul din sedinta precedenta, indicii inchizand toti la variatii negative, cea mai mare la BET-FI (-0,35%).In sectorul farmaceutic s-a inregistrat o lichidiate ceva mai buna la Antibiotice Iasi (ATB), cu 1,77 milioane actiuni tranzactionate, reprezentand cel mai ridicat volum de la inceputul anului. Cursul la debutul sedintei a avut o crestere pana la un maxim de 1,3800 RON/actiune, dupa care la jumatatea sedintei, in urma unui ordin de vanzare foarte mare, ATB a scazut pana la un minim in 1,3000 RON/actiune. Spre final, cursul s-a stabilizat la 1,3300 RON/actiune avand o scadere de 1,48% fata de sedinta anterioara. Biofarm Bucuresti (BIO) a avut o evolutie buna a cursului, inchizand la 0,5650 RON/actiune (+0,89%), dupa cateva incercari nereusite de a trece de nivelul de rezistenta in 0,5700 RON/actiune.

In lipsa de la tranzactionare a titlurilor TLV, in sectorul bancar BRD-GSG (BRD) inregistreaza si astazi un volum destul de bun, fiind transferate peste 91,3 mii actiuni in valoare de 1,69 milioane RON. Cursul a fluctuat in intervalul 18,4000 - 18,6000 RON/actiune, inchizand in minima zilei, mai jos cu 1,6% decat la finalul sedintei precedente.

In sectorul petrolier, Petrom (SNP) inregistreaza o evolutie relativ stabila, in piata pricipala inchizand la pretul de referinta de 0,5500 RON/actiune, cu un rulaj in valoare de 1,53 milioane RON. La acestea insa se adauga tranzactia Deal cu 3,7 milioane actiuni, executata la un pret de 0,5450 RON/actiune. In schimb, Rompetrol Rafinare Constanta (RRC) continua sa se aprecieze si inchide mai sus cu 0,93% (0,0870 RON/actiune), dupa o crestere rapida pana la nivelul de 0,0876 RON/actiune in cea de-a doua parte a sedintei.

Titlurile IMP se remarca printr-o evolutie buna la nivelul cursului de tranzactionare, luand un avans de 3,06% (0,5050 RON/actiune), dar si prin faptul ca in piata Deal s-a realizat o tranzactie cu 4 milioane actiuni, in valoare de 1,96 milioane RON la pretul de 0,4900 RON/actiune. In ultimul timp vestile bune aparute despre activitatea societatii incep sa fie primite destul de bine de investitori, influentand astfel in mod pozitiv si evolutia cursului in piata.

Procentul de 68% din rulajul inregistrat la nivelul intregii piete spune multe despre activitatea inregistrata in segmentul SIF. Cel mai tranzactionat titlu a fost SIF Oltenia (SIF5), pe care s-au transferat 4,12 milioane actiuni in valoare de 11,32 milioane RON, secondat fiind de SIF Moldova (SIF2) cu un volum de 3,87 milione actiuni in valoare de 8,56 milioane RON. SIF2 este singurul care a inchis pe cerstrere astazi, la 2,2400 RON/actiune (+1,36%), restul incheind sedinta la cursuri inferioare celor de ieri, scaderea cea mai mare fiind la SIF4 (-1,31%).

In piata Rasdaq cel mai mare rulaj il inregistreaza titlurile Companiei Hoteliere Intercontinental (RCHI), in valoare de 1,85 milioane RON, rulaj aferent unui volum de peste 12 milioane actiuni reprezentand 1,44% din capitalul social al companiei hoteliere. Cursul a crescut cu 4,08% pana la 0,1530 RON/actiune, insa maxima de pret a fost atinsa la 0,1570 RON/actiune. Au fost tranzactionate in piata doua pachete mari, de cate 5 milioane de actiuni, ambele la pretul de 0,1540 RON/actiune.

