Acțiunile Antibiotice Iași urcă astăzi în valoare cu 15% la Bursa de Valori Bucureşti la un maxim istoric. În ultima săptămână au urcat cu 44% iar în ultimul an cu nu mai puţin de 420%, fiind cea mai performantă acţiune listată.

Acţiunile companiei de stat Antibioice Iaşi (ATB), principalul producător de medicamente din România, se tranzacţionează la un maxim istoric joi dimineaţă, la 3,16 lei pe unitate, în urcare cu 15% faţă de şedinţa precedentă, şi pe tranzacţii de 1 mil. lei, arată datele BVB, arată Ziarul Financiar.

Compania nu a avut noutăţi pentru investitori astfel că cel mai probabil valoarea în creștere poate fi justificată prin anunţul de finanţare europeană nerambursabilă de 100 milioane de euro pentru construirea a două noi fabrici de medicamente critice. Spre comparaţie indicele BET se apreciază cu 0,2%.

„Pe fondul ştirilor pozitive apărute cu privire la investiţiile viitoare, precum şi a faptului că valoarea dividendului nu a fost aprobată de AGA, preţul acţiunii a urcat considerabil. Trendul a fost susţinut de apariţia unor ordine mai mari de cumpărare”, declară Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al Estinvest, pentru ZF.

Cum arată poziționarea companiei pe fondul finanțării anunțate recent

În ultima săptămână acţiunile Antibiotice Iaşi s-au apreciat cu 44%, arată datele BVB. Compania are o capitalizare de 2,12 miliarde de lei. Statul român are o deţinere de 53% prin Ministerul Sănătăţii. De la începutul lui 2024 acţiunile ATB s-au apreciat cu 126% iar în ultimul an cu 420%, potrivit sursei citate.

În dimineaţa zilei de 6 iunie Ministrul Adrian Câciu şi conducerea Antibiotice Iaşi au anunţat că producătorul de medicamente va primi o finanţare de 100 milioane de euro din fonduri europene pentru a fabrica pe platforma de la Iaşi medicamente critice, adică produse pentru care nu există alternative terapeutice. „Compania Antibiotice va asigura, în primul rând, consumul intern, iar surplusul va merge către export. Este important acest lucru pentru că ne lovim de situaţii în care există criză în farmacii pe o anume substanţă”, a spus ministrul.

După anunț ATB au urcat cu 13% la bursa locală. Pe 7 iunie acestea s-au apreciat cu 8% iar pe 8 iunie au scăzut cu 3% pe fondul scăderilor atât de la Bucureşti cât şi de pe pieţele externe. Tranzacţiile cu acţiuni ATB în ultima săptămână au fost de 6,5 milioane de lei, arată bvb.ro. Compania a avut venituri de 193 mil. lei în T1 şi un profit net de 37 milioane de lei.

