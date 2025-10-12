Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"

Președintele ANRE, George Niculescu, critică valul de „mesaje apocaliptice” care alimentează panică în sectorul energetic, avertizând că discuțiile despre blackouturi iminente și facturi uriașe distorsionează realitatea.

El cere o comunicare mai echilibrată și bazată pe date, subliniind că România nu are „cel mai mare preț la energie din lume” și că scenariile catastrofice nu au fundament real.

„Trebuie să facem puțină ordine în comunicarea publică pentru că, de o perioadă de timp, vedem că toate mesajele care sunt în spațiul public sunt apocaliptice. De la blackouturi anunțate că se vor întâmpla iminent sau în 2026, până la facturi triplate și cel mai mare preț la energie electrică din lume (…), nu fac decât să afecteze credibilitatea celor care discută despre subiecte tehnice într-un mod responsabil”, a precizat George Niculescu, la evenimentul „Profit Energy.forum – Energia României – Cum găsim echilibrul între penurie și exces, ediția a-IX-a”, arată Libertatea.ro.

Comunicare publică responsabilă

Niculescu susține că e nevoie de ordine în comunicarea publică în ceea ce privește sectorul energetic.

„Cred că, în primul și în primul rând, ca în orice gospodărie, trebuie să facem ordine în această comunicare publică. Ca și acasă, dacă uiți unde îți pui, nu știu, sticla de ulei și pe toate rafturile alea e o harababură, o să-ți vină greu să o găsești”, a mai adăugat el.

Cu toate acestea, președintele ANRE s-a referit la „marțieni” și „extratereștii” în discursul său.

„Nu plătim cel mai mare preț la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie. Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent (până de curent majoră – n.r.). Nu știu, iarăși, ce înseamnă iminent, dacă vorbim de el și-l poziționăm în 2026, iminența asta cred că dispare… Marțienii pot și ei veni într-un viitor apropiat. Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii”, a spus George Niculescu.

El a mai precizat că este datoria instituțiilor publice din țară „să iasă și să explice dacă, într-adevăr, în România este cel mai mare preț la energie electrică din lume sau din Europa.

Președintele ANRE a reamintit și de perioada în care a coordonat Comandamentul de Iarnă, subliniind nevoia de realism și comunicare onestă: „Periodic în prag de iarnă auzeam că o să rămânem fără gaze naturale, că urmează să întrerupem furnizarea de gaze naturale, aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor, că volumele de gaze naturale nu vor ajunge pentru populație și uite așa românii vor tremura de frig două ierni la rând. (…) Și vedem că nu am avut niciun fel de probleme cu furnizarea sau cu aprovizionarea cu gazele naturale în nicio iarnă”.

