De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”

Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune analistul economic Adrian Negrescu luni, 20 octombrie. El consideră că Distrigaz ar trebui să preia mai multe responsabilități în cazul consumatorilor casnici.

„ANRE trebuie să propună, de urgență, modificarea legislației în domeniul gazelor naturale.

Statul trebuie să oblige companiile din acest sector să ofere întregul pachet de servicii pentru clienți, de la monitorizarea rețelelor până la intervenția în caz de avarie”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Asociațiile de proprietari nu ar trebui să caute singure firme de reparații. Acest lucru ar putea fi preluat de Distrigaz, susține economistul.

„Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului. Dacă tot își autorizează propriile firme de intervenție, să fie cea care gestionează intervenția în caz de avarie. Are baza de date, toate datele tehnice și specialiștii capabili să gestioneze rapid un scenariu de risc. Altfel spus, nu asociațiile de proprietari sau ceilalți beneficiari să fie nevoiți să caute o firma de reparații ci să fie în responsabilitatea Distrigaz această activitate. Și asta în condițiile în care beneficiarii sunt, în acest moment, victimele unui adevărat sistem clientelar, cu puternice tente de abuz de poziție dominantă, în care firmele de instalații acreditate își impun condițiile, tarifele, fără nicio posibilitate de apel din partea clienților”, consideră Adrian Negrescu.

El propune și includerea serviciilor de intervenția în factura pentru gaze naturale.

„Dacă tot le agreează, Distrigaz trebuie să le gestioneze intervențiile, să stabilească modul de acțiune, dinamică intervențiilor, disponibilitatea serviciilor și mai ales costul acestora. În mod normal, toate costurile de intervenție n-ar trebui să fie plătite separat ci pe factură de gaze a clientului într-un sistem de plata în funcție de valoarea intervenției”, a mai scris Adrian Negrescu.

Există însă și o altă măsură care poate fi luată direct de statul român pentru a sublinia obligativitatea asigurării PAD împotriva dezastrelor.

„Dincolo de modificarea legii, inițiată de ANRE, ar trebui că și statul să oblige primăriile să respecte legea asigurărilor obligatorii. Primăriile ar trebui să condiționeze plata taxelor și impozitelor locale de dovadă asigurării PAD împotriva dezastrelor”, a mai spus analistul economic.

