Germania a interzis operatiunile de vanzare in lipsa si speculatiile pe obligatiuni

Miercuri, 19 Mai 2010, ora 13:04
Germania a interzis, incepand de miercuri, operatiunile de vanzare in lipsa si speculatiile pe obligatiunile guvernamentale realizate prin intermediul CDS-urilor, in incercarea de a calma pietele financiare, informeaza Bloomberg, citat de NewsIn.

Restrictia, efectiva de miercuri la miezul noptii, va dura pana la 31 martie 2011 si este valabila si pentru actiunile a zece insitutii bancare si de asigurari, conform Autoritatii Federale de Supraveghere Financiara din Germania (BaFin).

Reprezentantii institutiei au adaugat ca masura era necesara din cauza "volatilitatii exceptionale" a obligatiunilor din zona euro.

Guvernul de coalitie condus de Angela Merkel incearca sa ia masuri coerente in ceea ce priveste reglementarile de pe pietele financiare, conform Bloomberg.

Deputatii camerei inferioare a Parlamentului german (Bundestag) vor dezbate miercuri aprobarea contributiei de 1.000 miliarde de dolari pentru salvarea monedei unice europene.

Preturile actiunilor au scazut, certificatele de trezorerie au crescut, iar euro a continuat sa se deprecieze dupa anuntul autoritatilor germane, facut la scurt timp dupa inchiderea burselor din Europa, ceea ce a luat prin surprindere traderii.

"Masura reprezinta o agravare a riscurilor pentru comunitatea investitorilor", a declarat Keith Wirtz, care administreaza fonduri in valoare de 18 miliarde de dolari in cadrul Fifth Third Asset Management Inc. din Cincinnati.

"Actiunea Germaniei sugereaza ca drama Europei continua sa se desfasoare si sa se accentueze", a adaugat Wirtz.&nbsp;

