Merkel: Cresterea taxelor ar fi "otrava" pentru economia Germaniei

Miercuri, 14 August 2013, ora 12:07
Cresterea taxelor ar fi "otrava" pentru economia Germaniei, a declarat cancelarul german Angela Merkel, in contextul campaniei pentru alegerile parlamentare programate in luna septembrie.

Merkel a reluat dupa o vacanta de doua saptamani campania propriei formatiuni, CDU, respingand acuzatiile ca are o abordare excesiv de precauta. Cancelarul a invocat divergente de opinie "foarte clare" cu opozitia social-democrata in privinta taxelor.

Peer Steinbrueck, candidatul desemnat de social-democrati (SPD) pentru postul de cancelar in eventualitatea in care partidul va forma guvernul, a promis ca va majora taxele, transmite Bloomberg.

"Pot indica multe controverse" intre marile partide, a afrmat Merkel intr-un interviu acordat postului de televiziune Phoenix. Merkel incepe miercuri un tur electoral care include 56 de orase germane.

Cu mai putin de sase saptamani ramase pana la alegeri, Merkel vrea sa apere avansul din sondaje al CDU in fata SPD, care nu a reusit sa reduca decalajul, in pofida atacurilor politice tot mai agresive ale lui Steinbrueck.

De asemenea, Merkel a negat ca ar avea intentia sa nu duca pana la capat un eventual nou mandat de cancelar, dupa ce in presa germana au aparut informatii ca s-ar putea retrage in cativa ani.

Biroul de statistica de la Berlin a anuntat, miercuri ca economia Germaniei a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale anului. Analistii consultati de Bloomberg anticipau un avans de 0,6%.

#Angela Merkel taxe Germania, #crestere economie Germania, #alegeri legislative Germania , #Cancelarul Germaniei

