Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
Cozile de la Bursa Locurilor de Muncă sunt dovada că România are nevoie să atragă multinaționale pentru a îmbunătăți situația economică a țării, spune profesorul universitar de economie Cristian Păun. El consideră că România are nevoie de investiții străine care să genereze anual valoare adăugată de 20-30 de miliarde de euro.

„Coadă imensă la Bursa Locurilor de Muncă organizată azi la Palatul Copiilor. Răbdători și cu speranță, cu CV-ul așteptau afară vreo 250-300 de oameni. Situația nu este deloc simplă. Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții care să genereze anual valoare adăugată de vreo 20-30 miliarde euro nu ieșim din impasul în care ne-a adus inconștiența unor politruci populiști. Și nu găsim”, a scris economistul Cristian Păun pe Facebook, vineri, 10 octombrie.

El susține că vocile cele mai puternice din Guvernul Bolojan sunt „politrucii populiști”, care „care țin strâns cu dinții de aberațiile fiscale care ne-au băgat în gard”.

„Atâta timp cât în guvern răzbat doar aceleași voci amenințătoare și șantajiste ale politrucilor populiști, iubitori de patrie și popor, care țin strâns cu dinții de aberațiile fiscale care ne-au băgat în gard (taxa pe stâlp, supraimpozitarea cifrei de afaceri, supraimpozitarea profiturilor etc.) nu ne iese. Domenii prioritare ca energia, mașini și utilaje agricole, mase plastice, echipamente pentru irigații, petrochimie, farmaceutică, echipamente medicale, îngrășăminte chimice etc. așteaptă guverne mai prietenoase cu capitalul străin”, a explicat profesorul de economie Cristian Păun.

În lipsa investitorilor străini care să creeze locuri de muncă atrăgătoare, românii vor continua să le caut în alte state membre UE.

„Iar românii care azi țineau CV-uri în mâini vor mai face coadă de două-trei ori la Bursa Locurilor de Muncă ce nu are ce să le ofere atractiv cât timp investitorii străini nu vin. Apoi vor pleca ei spre acele companii, pribegind prin Europa, goniți cu tupeu de iubitorii de țară și popor. Care nu își vând țara. O depopulează sistematic. O sărăcesc!”, își încheie apelul Cristian Păun.

