Toți utilizatorii așteptau asta. Android 15 introduce funcția „Modes” pentru personalizarea avansată a modului „Do Not Disturb”

În cea mai recentă versiune beta a Android 15 (QPR2), Google aduce o opțiune inovatoare numită „Modes”, care permite utilizatorilor să personalizeze comportamentul telefonului atunci când activează funcția Do Not Disturb. Această caracteristică oferă un control detaliat asupra notificărilor și setărilor de ecran, adaptate la diferite momente ale zilei și locații.

Ce este funcția „Modes” și cum funcționează?

Lansată inițial în actualizarea QPR2 Beta 1, funcția „Modes” extinde capacitățile modului Do Not Disturb, oferind utilizatorilor posibilitatea de a seta reguli detaliate pentru gestionarea alertelor de notificare și a iluminării ecranului. Spre exemplu, poți configura telefonul să oprească vibrațiile în timpul nopții, dar să le activeze când ești la volan sau la serviciu. Astfel, utilizatorii pot folosi aceeași funcție Do Not Disturb, dar telefonul va recunoaște automat condițiile specifice și va aplica setările corespunzătoare.

Fiecărui mod configurat i se poate atribui un set unic de preferințe și una dintre cele 40 de pictograme disponibile, făcând ușoară identificarea modurilor active. Acestea vor fi afișate pe bara de stare, pe ecranul de blocare sau pe always-on-display. De exemplu, un mod ar putea opri notificările de la aplicațiile obișnuite în timpul orelor de lucru, dar ar putea permite alerte importante de la membrii familiei atunci când dormi.

Utilizatorii pot activa modurile manual, seta activarea automată sau alege declanșatoare bazate pe locație. Noua funcție este accesibilă din meniul Settings, iar comutarea între moduri se poate face rapid printr-o scurtătură din meniul extins al notificărilor.

