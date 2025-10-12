Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:41
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut prin luările sale de poziție tranșante, este de părere că, în ultimii ani, deși România este membru al NATO și al UE, "anumite instituții-cheie au fost penetrate de ruși".

Astfel s-ar explica - susține Caramitru - eșecurile României în unele domenii economice esențiale, cum ar fi cel al construcției de autostrăzi, precum și unele erori în ceea ce privește relația României cu Republica Moldova, cea mai gravă fiind aceea că "am susținut în Republica Moldova pe Plahotniuc".

Într-adevăr, potrivit site-ului Context.ro, oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a făcut afaceri cu Sorin Ovidiu Vântu (condamnat penal în România) și are proprietăți de lux în România, inclusiv o vilă în cartierul Pipera. Vladimir Plahotniuc are cetățenie română din anul 2001, sub un alt nume - Vlad Ulinici, iar în anul 2017, potrivit G4 Media, ar fi avut un dosar penal în România, la DIICOT, pentru mai multe infracțiuni: constituirea de grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare de bani.

Andrei Caramitru nu oferă detalii despre relația dintre statul român și Plahotniuc, însă prezintă o imagine de ansamblu. "Anumite instituții cheie au fost atât de penetrate de ruși în ultimii 30 de ani încât nu e nicio surpriză că (1) nu am făcut autostrăzile, (2) ne-am distrus sistemul energetic și (3) am susținut în Republica Moldova pe Plahotniuc. Va trebui, la fel cum au făcut nemții o denazificare după WW2, să facem o derusificare aici. Altfel nu avem nici o șansă", scrie Caramitru într-o postare pe Facebook, la data de 18 septembrie 2025.

