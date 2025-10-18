Indemnizatia pentru cresterea copilului va fi redusa la 1 iunie

Consiliul economic al premierului Emil Boc Andreea Paul-Vass a confirmat informatia transmisa luni de MEDIAFAX privind reducerea indemnizatiei pentru cresterea copilului de la 1 iunie, precizand ca in perioada imediat urmatoare va fi decis nivelul diminuarii sau daca va fi impusa o suma fixa.

"Indemnizatia va scadea, dar nu s-a stabilit inca daca va fi o suma fixa sau care va fi procentul nou.

Este nevoie de o analiza de impact", a declarat, marti, agentiei MEDIAFAX, Andreea Paul-Vass.

Ea a aratat totodata ca atat ajutorul de asistenta sociala, cat si ajutorul de incalzire vor fi revizuite, in cadrul planului general de diminuare a masurilor sociale cu 15%.

"Nu se va umbla deloc la venitul minim garantat, care ramane neschimbat", a adaugat consilierul premierului.

Agentia MEDIAFAX a anuntat, luni, citand surse din randul participantilor la discutiile de la Palatul Cotroceni dintre sindicate si presedintele Traian Basescu, ca indemnizatia pentru cresterea copilului ar putea reveni la o suma fixa, renuntandu-se astfel la 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Potrivit surselor citate, presedintele Traian Basescu ar fi sugerat, in intalnirea cu liderii confederatiilor sindicale, ca indemnizatie pentru cresterea copilului ar putea fi stabilita la o anumita suma fixa si sa nu mai reprezinte 85% din venituri.

Masura ar fi luata in considerare de autoritati pentru ca s-ar fi ajuns la concluzia ca banii platiti in prezent pentru indemnizatia de crestere a copilului ar reprezentan o suma prea mare, in conditiile in care in perioada urmatoare ar trebui facute reducere la cheltuielile bugetare.

Potrivit Legii 257 din 31 octombrie 2008, incepand din 1 ianuarie 2009, persoanele care in ultimul an anterior nasterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la trei ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei.

Potrivit datelor inregistrate de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, in luna martie, la nivelul intregii tari erau 193.004 de persoane care beneficiau de indemnizatia pentru cresterea copilului, platile efectuate totalizand 189.883.868 de lei.

Presedintele Traian Basescu a declarat, duminica, dupa discutiile cu liderii confederatiilor sindicale, ca ajutorul pentru persoane cu handicap si indemnizatia pentru copii "nu vor fi atinse", toate celelalte subventii fiind un subiect de "analiza, reducere sau anulare".

Luni, seful statului s-a referit din nou la problema cheltuielilor sociale, aratand ca "toate nazbatiile din program care s-au inventat in perioada de veselie parlamentara, precum pampersi pentru copii" au facut din bugetul Romaniei un buget de asistenta.

Una dintre subventiile sociale este si trusoul pentru copii, prin care statul acorda pentru fiecare copil nou-nascut haine, lenjerie si produse pentru ingrijire.

In scrisoarea suplimentara de intentie cu FMI, obtinuta si prezentata luni de MEDIAFAX, Guvernul se angajeaza ca va reduce sau directiona "mai bine" alocatia pentru familia monoparentala, precum si alocatia complementara pentru copii.

"Schema de venit minim garantat va fi exceptata de la reducerea de 15%, in timp ce alte programe - mai putin eficiente - vor fi reduse cu mai mult, pentru a realiza reducerea de cheltuieli totala.

Mai concret, vom reduce sau vom directiona mai bine alocatia pentru familia monoparentala, precum si alocatia complementara pentru copii, asa cum am convenit cu Banca Mondiala.

In parelel, vom lucra la reducerea scaparilor din programul privind venitul minim garantat si a altor programe sociale, pentru a mari impactul acestora de combatere a saraciei", se arata in scrisoare.



