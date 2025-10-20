Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip

Procurorii europeni anchetează un posibil caz de fraudă cu fonduri europene în Bulgaria, după ce o fermă de midii din Marea Neagră, finanțată printr-un program european, s-a dovedit a fi, de fapt, doar un strat de nisip. Investigația EPPO din Sofia, sprijinită de scafandri și drone subacvatice, a arătat că în locul unde ar fi trebuit să existe o fermă marină nu se află nicio infrastructură specifică.

Cercetările subacvatice au fost dispuse de Biroul EPPO din Sofia și fac parte dintr-o anchetă mai amplă privind utilizarea fondurilor acordate prin Programul pentru Afaceri Maritime și Pescuit 2014–2020. Proiectul, localizat în Marea Neagră, la sud-est de Capul Emine (Municipiul Nessebar, regiunea Burgas), viza crearea unei ferme inovatoare pentru cultivarea midiilor negre (Mytilus galloprovincialis), arată G4Food.ro.

Ferma marină ar fi trebuit să-și înceapă activitatea din 2021. Inspectorii au găsit doar patru geamanduri de delimitare a amplasamentului, însă instalațiile subacvatice nu au putut fi verificate din lipsă de echipamente. Un expert de la Institutul de Oceanologie din Varna era menționat drept autor al proiectului tehnologic, însă ancheta a arătat că acesta „nu a întocmit și nu a semnat documentația”.

După solicitarea plății finale, o inspecție efectuată în august 2021 de Fondul de Stat „Agricultură” a constatat neconcordanțe între datele declarate și implementarea reală a proiectului.

La solicitarea EPPO, o nouă verificare a fundului mării, pe o suprafață de 240.000 de metri pătrați, a fost realizată pe 1 octombrie 2025 de anchetatori și scafandri din cadrul Direcției Regionale Poliția de Frontieră – Burgas, cu ajutorul dronelor subacvatice și aeriene. Rezultatele au arătat că la coordonatele indicate existau doar trei geamanduri de suprafață, una fiind lipsă, iar acestea nu erau interconectate.

Ads

Imaginile video subacvatice nu au arătat nicio urmă de infrastructură specifică unei ferme de midii (frânghii, lanțuri sau conducte), ci doar nisip pe fundul mării.

...citeste mai departe despre "Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip" pe Ziare.com

Ads