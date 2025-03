Creșterea economiei țării, în ultimii 10 ani, față în față cu dezamăgirea românilor

Fostul Ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, în prezent deputat PSD, a scris un mesaj recent pe social media în care a criticat perspectiva conform căreia românii o duc mai rău în prezent decât acum un deceniu. Deputatul oferit date care se referă atât la salariul minim pe economie și cel mediu net, paritatea leu-euro, pensia minimă sau valoarea PIB-ului de acum 10 ani, adăugând că, „din respect față de români, unii nu ar trebui să se laude cu acea perioadă”. Într-un dialog cu economistul Christian Năsulea, am încercat să înțelegem de ce, totuși, chiar și în condițiile în care cifrele enumerate de politicianul PSD sunt corecte, percepția românilor de rând este totuși profund mai negativă în prezent decât acum un deceniu.

„Decideți voi dacă trăiați mai bine în perioada 2012-2015, eu doar aduc aminte cam cât erau veniturile voastre: pensia minimă (indemnizație socială minimă se numea atunci): 350 lei (în 2015 a devenit 400 lei), pensia medie: a evoluat de la 773 lei în 2012 la astronomică sumă de 892 lei în 2015. Pfff… Salariul minim net: a evoluat de la 465 lei în 2012 la astronomică suma de 785 lei în 2015. Offf… Salariul mediu net: a evoluat de la 1507 lei în 2012 la extraterestră sumă de 1858 lei. Cursul valutar, a fost cu 12% mai mic decât astăzi, respectiv 4,44 lei/euro”, scrie pe Facebook Adrian Câciu.

Potrivit deputatului PSD, inflația a evoluat din 2012 până în prezent, cumulat, la 53,49%.

„Cum e acum? Pensia minimă: 1281 lei. De peste 3 ori față de atunci. Pensia medie: 2898 lei. De peste 3 ori față de atunci. Salariul minim net: 2574 lei. De peste 3 ori față de atunci. Salariul mediu net: 5328 lei. Aproape de 3 ori mai mult decât atunci. Atunci numărul pensionarilor depașea numărul salariaților cam cu 700 mii de persoane. Salariați activi, 5 milioane, pensionari 5,7 milioane. În prezent, salariați activi sunt 5,7 milioane persoane iar pensionari în jur de 4,7 milioane persoane.

Deficit comercial am avut și atunci, în jur de 4% din PIB. Cât era PIB? 159 mld euro. Se învârtea economia, dar la jumătate. Cât este acum PIB? 350 mld eur. Nu, nu ne-am dezvoltat, nu, nu este mai bine decât atunci, clar. Că nu e perfect, ok, dar nu mai există român care să sufle în jiglere iarnă. Asta cu piramidă lui Maslow, mesaje gen apă, hrană, energie (baza piramidei, supraviețuirea), Harap Alb nu prea ține în realitate, mai ales când ai un trecut care se vede/s-a văzut în buzunarul omului. Și da, perioada 2012-2015 a fost una grea, pentru toți românii. România a ieșit din criză economică în care a băgat-o Băsescu de abia în 2015, la final. Dar a ieșit încet, lent, în trei ani. De aceea, cred că, din respect față de români, unii nu ar trebui să se laude cu acea perioadă. Ah, am uitat să spun că am avut cinci guverne între 2012 și 2015”, încheie Câciu.

Cu toate că datele lui Adrian Câciu se verifică, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut în luna februarie cu 3,8 puncte până la valoarea de 36,6 puncte (standardele sondajului indicând că încrederea ar trebui să depășească 50 de puncte). „Pe fondul riscului de recesiune, şi a incertitudinii din economie, indicatorul de încredere, şi în special componenta de condiţii curente au continuat să se reducă. Consistente cu această evoluţie sunt reducerea anticipaţiilor de creştere economică pentru anul curent precum şi majorarea anticipaţiilor privind deficitul bugetar ”, declară Adrian Codirlaşu, CFA – Preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Potrivit CFA, în ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, peste 94% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar restul o stagnare a cursului. Mai mult, anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează în scădere față de exercițiul anterior, datoria publică calculată ca procent din PIB este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni, 72% dintre participanţii la studiu consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar ROBOR-ul ar putea crește de asemenea spre 6%.

Însă acestea sunt date terne, macroeconomice, mai greu de conceptualizat în viața de zi cu zi a românilor. Percepția asupra viitorului, încrederea în binele zilei de mâine s-a perimat în definitiv în toată Europa, după cum arată datele Comisiei Europene din martie, iar românii, încă dinainte de începerea campaniei electorale de anul trecut, considerau, într-o proporție alarmantă, că în prezent trăiesc mai rău decât o făceau în urmă cu un deceniu, potrivit unui sondaj IRES din mai 2024.

Unde se produce ruptura? „Cheia de fapt este tocmai în acest cuvânt, în medie”

Christian Năsulea, profesor de economie mondială la Universitatea din București și director executiv al Institutului European pentru Studii Economice, a stat de vorbă cu Ziare.com despre această disonanță între cifrele macroeconomice care desenează un tablou în crescendo al economiei românești din ultimii zece ani și percepția negativă a românilor în legătură cu calitatea traiului zilnic, precum și a încrederii în evoluției pozitive a economiei.

„Cel mai probabil informația este corectă. Am avut într-adevăr o creștere economică foarte mare în ultimii 15 ani. După criza din 2008, România a avut performanțe economice foarte bune. Mai mult decât atât, a crescut nivelul de trai mediu și a crescut în medie puterea de cumpărare. Cheia de fapt este tocmai în acest cuvânt, „în medie”. Pentru că aici se ascunde de fapt răspunsul la întrebarea de ce sunt românii atât de nemulțumiți dacă am avut această creștere economică și dacă situația s-a îmbunătățit într-adevăr atât de mult.

Din punctul meu de vedere este important să înțelegem și faptul că, în momentul în care ne uităm la niște date statistice și analizăm media, asta înseamnă că există jumătate din oameni care sunt sub această medie și unii dintre acești oameni sunt mult sub această medie, ceea ce înseamnă inclusiv că pentru unii dintre români situația s-a înrăutățit – fie că au fost evenimente care le-au afectat viețile în mod direct și la nivel individual, fie că există întregi categorii sociale sau întregi categorii de lucrători care erau angajați în anumite sectoare economice care nu mai merg foarte bine acum față de cum mergeau în trecut. Avem cu siguranță și oameni care nu o duc la fel de bine cum o duceau înainte de 2012, ca să folosesc această ancoră în timp în așa fel încât să ducem discuția mai departe.”

Practic, economistul a punctat, referitor la abordarea fostului ministru de la Finanțe, că valorile medii la nivel macro ascund adesea o realitate mult mai nuanțată din teren, însă un aspect care s-a adâncit puternic în psihologia de grup a românilor din ultimii ani este și modul în care, angrenați în comunitățile virtuale în care trăim, ne raportăm la viețile celor din jur. „Există și această problemă care pare să fi devenit mult mai răspândită și la noi în tară legată de modul în care ne raportăm la ceilalți. Colegii de la sociologie vorbesc foarte mult despre impactul pe care îl au mediile sociale sau platformele de socializare asupra percepției pe care o avem în legătură cu modul în care ar trebui să fie viețile noastre. Ne uităm și vedem că alții sunt în vacanță tot timpul că alții au lucruri pe care noi nu le avem și considerăm că, și noi fiind pe acele platforme de socializare unde sunt oameni care au mai multe lucruri decât noi, ar trebui și noi să avem lucrurile acelea. Iar asta face să fie și mai dificil să ne raportăm la modul în care merg viețile noastre și să ne înțelegem locul în societate.

Ține de modul în care ne raportăm la veniturile noastre. Ar trebui cel puțin să fie evident că o persoană care are mai multe studii, care are o specializare într-un domeniu care este mai bănos, care lucrează mai mult, care a făcut niște lucruri care să ducă persoana respectivă la un nivel al veniturilor mai mare, eventual cu un efort de timp, va trăi mai bine decât trăiește o persoană care are venituri mai mici, care nu a petrecut atât de mult timp la școală, care nu a făcut cursuri de specializare, nu a plecat departe de familie la muncă în așa fel încât să strângă niște bani ca să poată să ajungă să aibă un nivel de trai mai mare. Lucrurile acestea sunt normale. Este absolut normal că o persoană care a avut poate și norocul, dar a și depus niște eforturi și a investit în dezvoltare personală ca să ajungă la acel nivel de venit, va trăi mai bine decât o persoană care poate nici nu a avut noroc și nici nu a depus același nivel de efort.

Mai apare un fenomen care întărește această chestiune și anume că tocmai oamenii care depun mai puține eforturi, care nu pun preț pe educație, care ajung practic să aibă un nivel scăzut al venitorilor prin alegerile pe care le fac tind să fie și cei care își pun mai des întrebarea „de ce nu mi-a dat Statul?”, „de ce nu a făcut altcineva pentru mine ce trebuie ca eu să pot să trăiesc mai bine?”. Și aici există practic un ciclu vicios: cei care înțeleg că trebuie să se lupte, să se zbată, să învețe, să se perfecționeze ca să poată să trăiască mai bine nici nu își pun întrebări de genul acesta și acceptă cumva faptul că dacă nu își permit aceleași vacanțe, dacă nu au o mașină la fel de mare sau o casă la fel de mare ca altcineva, că lucrul acesta are legătură în primul rând cu alegerile personale și de partea cealaltă există o tendință mult mai accentuată pentru cei care nu fac această corelație între efort și rezultat să considere că este vina altcuiva lipsa succesului său.”

Și atunci se creează și o disonanță cognitivă între ceea ce resimt oamenii și comunicarea politică în momentul în care vine un fost ministru și spune că o ducem mult mai bine. Privim acel mesaj cel puțin cu scepticism dacă nu cu sentimente foarte negative.

Cum ar trebui să înțelegem cifrele mediene, publicate despre economia noastră și de ce le percepem drept false sau lipsite de nuanță

Economistul a explicat că în momentul în care vorbim despre date care se referă la media veniturilor nu este vorba de o disparitate între un număr mic de oameni care câștigă mult și un număr mare de oameni care câștigă puțin, așa cum sunt prezentate de multe ori datele pe anumite facțiuni politice în Europa Occidentală sau în Statele Unite.

„Ca să putem să vorbim de lucrul ăsta, lucrurile sunt împărțite 50-50. Jumătate din oameni față de media aceasta câștigă mai mult, jumătate câștigă mai puțin. Deci nu sunt mai mulți cei care câștigă mai puțin și mai puțini cei care câștigă mai mult. Împărțirea este fix la jumătate.

Problema, de fapt, din punctul meu de vedere, este mai degrabă că sunt mult mai vocali cei care câștigă puțin și care au probleme financiare și, eventual, și probleme care țin de rolul lor în societate, ca rezultat al acestei stări de fapt, pentru că aceștia au ajuns într-o situație în care au mai mult timp să se gândească la cât de grea este viața și cât de dificilă este situația în care se află, pe când cei care au succes nu au timp să vină și să comunice public ceva despre faptul că le merge bine. Lor le merge treaba și își văd de treabă pentru că trebuie să continue să facă lucrul acesta ca să meargă lucrurile bine în continuare. Atunci avem și un bias, avem practic o distorsionare a imaginii care este văzută public”, a punctat Christian Năsulea.

Decalajele de venituri și răspunsul real la întrebarea „De ce nu au românii încredere în declarațiile politicienilor, chiar și când aceștia expun date reale?”

Economistul a mai nuanțat și un aspect legat de percepția legată de statisticile referitoare la decalajele de venituri. Datele medii calculate de instituții precum INS sau Eurostat nu țin deseori cont, în urmărirea evoluțiilor scriptice, de modificările legislative și evoluțiile de fond ale veniturilor. „Aici este o problemă legată și de calitatea datelor, dar și de modul în care ar trebui să evolueze sistemul economic, pentru că în momentul în care am trecut la acest sistem al salariului minim la nivel european, care practic forțează creșterea continuă a salariilor minime, în așa fel încât să fie la jumătate a salariului mediu, lucrul ăsta ar trebui să comprime spectrul de venituri ale oamenilor care trăiesc din salariu. Deci pentru o foarte mare parte a cetățenilor țării, asta face ca ecartul dintre venituri mici și venituri mari să fie, în medie cel puțin, destul de redus.

Există un număr mare de români, și este un lucru bun de fapt, care câștigă bani din dividende sau din alte surse, iar aceasta este o chestiune care poate să ducă la extremități și pe extremitatea cea mai de sus să existe într-adevăr o categorie mică de oameni cu câștiguri foarte mari. Suspectez că nu suntem astăzi în situația în care să vorbim de un decalaj atât de mare între bogați și săraci, în așa fel încât să fie aceasta singura explicație necesară ca să înțelegem ce se întâmplă cu nivelul extrem de mare de nemulțumire. Pentru că în perioada aceasta vedem la noi în țară, din punctul meu de vedere, o nemulțumire ajunsă la extrem care poate să fie, cel puțin dacă vorbim despre performanțele politicienilor români de până acum, foarte ușor de înțeles și nu avem nevoie de o justificare super complicată”, a explicat Năsulea.

Acesta a nuanțat și faptul că, în definitiv, percepția negativă a oamenilor nu este într-atât legată de bugetele lor personale sau de o urmărire atentă a unui grafic statistic al situației lor materiale la nivel granular, cât ține de o dezamăgire de fond legată de calitatea actului politici și al apanajului de decizii luate de cei de la putere în ultimul deceniu. „Este pur și simplu ce se întâmplă în momentul în care politicienii fac și greșeli și iau și intenționat decizii care contravin unei strategii sănătoase pe termen lung pentru gestionarea finanțelor țării”, a încheiat economistul.

