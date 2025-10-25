Euro câștigă teren puternic în fața dolarului. Ce înseamnă asta pentru creditele și economiile românilor

În timpul unei prelegeri ținute la Berlin în urmă cu o lună, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, și-a manifestat deschis dorința ca euro să devină monedă de rezervă la nivel global, cu atât mai mult cu cât poziția de nestrămutat a dolarului a început să se clatine de la începutul mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

Vineri, discursul oficialului BCE a căpătat contur și pe piețele de schimb valutar, euro apreciindu-se la cote istorice față de dolar. În acest tumult, analiștii economici europeni nu știu dacă să se bucure de vidul care se întrezărește în acest top global sau să se teamă că un euro „prea puternic” ar putea să dea peste cap toate eforturile depuse de blocul comunitar să stabilizeze inflația și să țină sub control costurile creditării în ultimii trei ani. Iar în România, câștigurile de ordin macroeconomic care ar putea fi înregistrate din aprecierea euro sunt copleșite de presiunea pusă pe economie de măsurile necesare pentru reducerea deficitului excesiv, astfel încât, românii de rând, nu vor putea prea curând să se bucure de paritatea avantajoasă euro-dolar.

Primul motor recent al monedei euro a fost unul pornit de politicile comerciale agresive ale preşedintelui american Donald Trump, potrivit unor declarații făcute recent de oficiali ai Băncii Centrale Europene (BCE), citați de CNBC, care au declarat că, deşi euro este departe de a ameninţa dolarul american ca principală monedă de rezervă globală, va fi tot mai perceput ca o alternativă stabilă, atâta timp cât beneficiază de un cadru politic coerent. „Dacă pui laolaltă tarifele impuse de SUA, atacurile asupra Rezervei Federale şi a altor instituţii, precum şi sustenabilitatea fiscală discutabilă a Statelor Unite după acea ‘lege frumoasă’ a reducerii taxelor, devine clară direcţia în care merge cursul de schimb al dolarului”, a declarat Yannis Stournaras, guvernatorul băncii centrale a Greciei, în cadrul unui panel moderat de CNBC, sâmbătă.

Euro beneficiază în prezent de percepţia unei monede sprijinite de instituţii stabile, în timp ce incertitudinile din politica economică americană alimentează presiuni asupra dolarului, iar această percepție se regăsește din plin pe piețele de capital și cursurile de schimb. Mai exact, acțiunile europene au luat un avans la început de 2025, depășind performanța celor americane tocmai: indicele pan-european STOXX 600 era în creștere cu 6,6% de la începutul anului, până la închiderea de vinerea trecută, comparativ cu un avans de 6,8% pentru S&P 500. În martie, STOXX avea un avans de 10 puncte procentuale, alimentând optimismul „taurilor” europeni că, după ani de subperformanță în fața Wall Street-ului, ar putea fi momentul lor, arată sursa citată.

Pe piața valutară, însă, pariurile pe o performanță mai bună a Europei se mențin, euro apreciindu-se cu 14% față de dolar de la începutul anului și ajungând la o paritate care se apropie de 1,20 pentru dolar, cu toate că în ianuarie analiștii europeni și americani nu luau un astfel de scenariu în considerare.

Ce a adâncit diferența dintre euro și dolar de câteva luni. Mișcările bursiere europene, la fel de puternice ca efectele nocive ale protecționismului american

O analiză aprofundată realizată de Reuters luni, 7 iulie, arată că randamentele obligațiunilor din zona euro au crescut pe măsură ce piețele urmăresc evoluțiile privind tarifele americane, în contextul în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite vor face mai multe anunțuri comerciale în următoarele 48 de ore, odată cu expirarea pauzei de 90 de zile asupra tarifelor europene.

Declarațiile sale au fost în linie cu cele ale președintelui Donald Trump, care a spus că SUA sunt aproape de finalizarea unor acorduri comerciale și vor notifica alte țări în privința creșterii tarifelor până pe 9 iulie.

În paralel însă, randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani (Bund) a crescut cu 3,5 puncte de bază, la 2,601%, în linie cu mișcările titlurilor americane pe 10 ani, cel al titlurilor italiene pe 10 ani a urcat cu 5 puncte de bază, la 3,522%, cu un spread față de Bundurile germane de circa 92 puncte de bază, potrivit datelor LSEG, iar în afara zonei euro, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, la 4,57%, rămânând ridicat după scăderea abruptă a prețurilor titlurilor guvernamentale britanice săptămâna trecută, generată de o schimbare de politică privind reducerile de cheltuieli sociale, mai amintește sursa citată. Toate aceste creșteri înseamnă, de fapt, că investitorii cer acum o „dobândă” mai mare pentru a împrumuta statelor europene, ceea ce face titlurile europene mai atractive, iar pentru a le cumpăra, e nevoie de euro, ceea ce susține și mai mult aprecierea monedei europene față de dolar.

Pe fond, producția industrială germană a crescut peste așteptări în mai, impulsionată de industria auto și producția de energie, iar sentimentul investitorilor din zona euro s-a îmbunătățit peste așteptări în iulie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, pe măsură ce redresarea economică a blocului s-a extins, mai amintesc analiștii Reuters. Astfel, piețele evaluează în prezent cu o probabilitate de peste 90% că BCE nu va modifica dobânzile la următoarea sa ședință de politică monetară din 23 iulie, după cele 200 de puncte de bază de reduceri aplicate din vara trecută.

Efectele din sectoarele majore ale Uniunii Europene, în contextul tarifelor lui Trump

Cu toate că au fost mai mulți factori care au contribuit la „solidificarea” monedei euro comparativ cu dolarul, impactul iminent al tarifelor comerciale și-a făcut simțită prezența în sentimentul general al investitorilor din marile sectoare strategice ale blocului comunitar. Iar acum, potrivit Deutsche Welle, producătorii europeni trag să se adapteze la un euro mult mai puternic. Pe lângă gestionarea noului regim valutar, companiile așteaptă totodată încheierea unui acord care să evite majorarea drastică a tarifelor pentru exporturile UE către SUA, ambele evoluții făcând produsele europene mai puțin atractive pentru consumatorii și companiile americane.

„Cel mai probabil, prețurile în dolari vor trebui să crească, iar produsele europene vor pierde cotă de piață în SUA. Pragul de suportabilitate nu depinde doar de cursul de schimb, ci și de marjele de profit și de ce nivel de tarife decide Trump să aplice UE”, a explicat Milesi-Ferretti. cercetător senior la Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy din cadrul Brookings Institution, pentru DW. În prezent, majoritatea bunurilor europene sunt taxate cu o cotă de bază de 10%, iar pentru oțel, aluminiu și autoturisme se aplică deja o suprataxă americană de 25%. La nivel de impact asupra pieței americane, Centrul de cercetare Bruegel estima recent că exporturile UE către SUA ar putea scădea cu până la 1,1% dacă nu se ajunge la un acord săptămâna viitoare, deoarece tarifele mai mari combinate cu un dolar mai slab vor lovi dublu consumatorii și companiile de peste ocean. Tot acest lanț de circumstanțe se va solda, în final, în pofida așteptărilor și amenințărilor repetate făcute de președintele american, doar cu o inflație din ce în ce mai mare în SUA, o scădere a creșterii economice și, desigur, o depreciere și mai mare a dolarului față de euro.

Cu toate că, de exemplu, țările UE exportă anual circa 750.000 de vehicule în SUA, potrivit unor cifre AlixPartners citate de DW, adică 14% din volumul total al producției auto europene și 24% în termeni de valoare, deci pentru giganți precum Volkswagen și Mercedes-Benz, tarifele și evoluțiile valutare sunt o preocupare majoră, multinaționalele americane vor fi și ele afectate de euro puternic și de tarifele lui Trump, având în vedere că multe și-au externalizat producția în țări precum Irlanda pentru a plăti impozite mai mici, iar „unele dintre aceste strategii vor fi probabil abandonate”.

Riscurile mai puțin favorabile ale unui urcuș puternic al monedei unice față de dolar: Răsturnarea țintei de inflație a UE, la care blocul comunitar a muncit atât de mult să ajungă, din 2022

În analizele care au apărut în presa europeană în ultimele zile s-a prefigurat și teoria unui „euro prea puternic”, adică, potrivit unor analize mai optimiste, că euro ar putea urca până la 1,36 dolari până la sfârșitul acestui an. Pe de o parte, acest scenariu ar sprijini viziunea peședintei BCE, Christine Lagarde, care și-a declarat vădit sprijinul pentru ideea ca euro să-și consolideze rolul internațional pe fondul încrederii tot mai scăzute în dolar. Însă alți oficiali BCE sunt îngrijorați că „ar trebui să încercăm să evităm orice fel de depășire excesivă” și că niveluri peste 1,20 dolari „ar fi mult mai complicate” pentru factorii de decizie, citează Bloomberg.

Practic, ideea ar fi că, dacă moneda unică ajunge la 1,25 dolari în acest an, BCE ar putea reduce dobânda de politică monetară cu încă o jumătate de punct procentual, iar oficialii Băncii Centrale Europene încep să se teamă că aprecierea accelerată a euro ar putea submina eforturile de a menține inflația la ținta de 2%. Carsten Brzeski, director pe macroeconomie la ING, a declarat, potrivit sursei citate, că „la un moment dat, o apreciere suplimentară a euro nu va aduce doar presiuni dezinflaționiste, ci și riscul de a provoca daune economice unei industrii de export deja afectate, suficient pentru a justifica noi reduceri de dobândă.”

Totodată, guvernatorul băncii centrale din Letonia, Martins Kazaks, a discutat într-un interviu separat despre posibile noi reduceri ale dobânzii de depozit, după cele opt de până acum. Piețele și analiștii mai văd o scădere anul acesta, spre 1,75%, după o pauză în iulie. „Cursul de schimb s-a mișcat semnificativ anul acesta și asta va pune presiune și asupra inflației”, a spus Kazaks. „Dacă euro se va aprecia semnificativ în continuare, acest lucru va apăsa asupra inflației și exporturilor, ceea ce ar putea înclina balanța spre încă o reducere.”

Ce înseamnă aprecierea euro față de dolarul american, în raport cu economia românească: Exporturi mai atractive, importuri mai scumpe, și cheltuieli mai mari pentru datoria publică

Pentru România, dacă euro continuă să se aprecieze față de dolar, pe termen scurt va putea oferi un avantaj exportatorilor locali pe piața unică europeană, dar riscă să sporească și factura la importuri, să crească costurile datoriei externe și să alimenteze presiuni inflaționiste pe plan intern, deja aflându-ne sub sabia lui Damocles din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvern pentru reducerea deficitului excesiv.

Cu toate acestea, dacă BCE va fi împinsă de turbulențele comerciale și de curs valutar să reducă dobânzile în continuare pentru a ține în frâu inflația, o astfel de decizie ar duce, inadvertent, către dobânzi mai mici la împrumuturile în euro, cee ace înseamnă că investitorii vor fi dispuși să caute randamente mai mari în economii emergente ca România, ceea ce va aduce fluxuri de capital mai mari către piețele noastre de obligațiuni și bursă.

Amintim că, pe 8 iulie 2025, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 8 august 2025, cu o săptămână înainte de publicarea evaluării ratingului de țară efectuat de Fitch Ratings, pe 15 august.

În ceea ce privește traiul de zi cu zi al românilor, cu toate că, în mai, dezvoltatorii imobiliari estimau că peste 76.000 de credite noi vor fi acordate pentru achiziții de locuințe în 2025, fără refinanțări și restructurări, puterea de cumpărare a românilor, în general, dar și în ceea ce privește bunuri și servicii în euro, urmează să scadă considerabil, nu atât din cauza importurilor mai scumpe și a fluctuațiilor de pe piața globală cât, pe plan imediat, pe fondul măsurilor drastice pe care Guvernul a trebuit să le ia recent pentru a ține în frâu deficitul bugetar. Piața noastră de obligațiuni ar putea deveni mai atractivă pentru investitorii interesați de riscuri mai mari pentru randamente mai bune, dar suntem departe de a putea vedea cu certitudine cât de mult și pe câte planuri vor interveni efectele măsurilor prezentate astăzi, în consiliul Ecofin, de către ministrul Finanțelor. Cu atât mai mult cu cât Bruxelles-ul a considerat insuficiente măsurile luate până acum de țara noastră pentru a ieși din procedura de deficit excesiv până în 2030 și a cerut reprezentanților României măsuri mai drastice până pe 15 octombrie.

