Speculațiile neverificate legate de creșteri de taxe în 2025 fac mai mult rău economiei decât taxele în sine

În contextul incertitudinii imense care marchează perioada dinainte de alegerile din noiembrie și decembrie, precum și al discursului contradictoriu al Guvernului în funcție, care, pe de o parte, negociază măsuri de scădere a deficitului cu Comisia Europeană și, pe de altă parte, promite, prin discursurile electorale ale prim-ministrului Marcel Ciolacu, că nu vor avea loc creșteri de taxe și șocuri în economie în 2025, analizele economice au devenit din ce în ce mai speculative, ceea ce a început deja să determine schimbări vădite de strategie și micșorări ale așteptărilor legate de profituri ale sectorului privat.

La toate se adaugă și ultimele raportări ale Institutului Național de Statistică și Băncii Naționale a României privind scăderea ritmului dezinflației și a productivității din industrie și comerț în ultimele luni.

În acest climat, Sorin Pâslaru, redactorul șef al publicației economice Ziarul Financiar, avertizează într-un text de opinie recent că cei „care vehiculează aceste opinii pe piață nu-și dau seama că au de pierdut și toată economia are de pierdut dacă insistă fără bază reală pe această idee. Micii antreprenori s-au făcut deja arici, amână investițiile și se gândesc cu îngrijorare ce va fi anul următor. Problema cu opiniile acestea negative despre ce va fi este că prind foarte repede într-o țară obișnuită cu șocurile. Mulți antreprenori sunt atât de convinși că vor fi majorate taxele, de parcă le-au și citit în Monitorul Oficial. Unii poate cred că deja plătesc mai mult.

Ads

În loc să-și vadă de treabă în business și să facă ce știu mai bine - să descopere produse noi, piețe noi, să le facă mai bune, să dinamizeze organizațiile și să găsească soluții permanente de creștere din nimic - din cauză că sunt sufocați de diverși analiști sau specialiști care dau ca sigură creșterea impozitelor, în loc să se uite la piață și la client, au început să se uite în sus la guvern”

Cum afectează piața speculațiile economice nefondate

Potrivit editorialului publicat de ZF, puțini dintre cei care vehiculează pe piață această idee că vor crește sigur taxele în 2025, că nu există altă soluție, realizează ce rău fac economiei. „Mai rău chiar decât o creștere reală de taxe, pentru că mediul economic trăiește din încredere și pentru antreprenori optimismul că mâine va fi mai bun este benzina cu care se alimentează zilnic motorul creșterii investițiilor și a afacerilor. Fac rău economiei pentru că tocmai aceste mesaje înseamnă un efect de blocare a investițiilor, a tranzacțiilor și a proiectelor de extindere.

Ads

Este adevărat că deficitul bugetar va urma să fie redus, dar, așa cum a spus și guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, va fi vorba de o dietă „echilibrată”, care să nu destabilizeze organismul economic. Înțelegerea cu Comisia Europeană de scădere a deficitului cu doar 0,3-0,4 puncte procentuale an după an este istorică. România nu a mai beneficiat de o asemenea etapizare, pe o perioadă atât de lungă, șapte ani, a consolidării fiscale. Condițiile internaționale geopolitice sunt astăzi de așa natură încât nimeni nu își permite ca în țările de graniță cu Ucraina situația economică să scape de sub control. România va continua să aibă finanțare de la creditorii occidentali cel puțin până se va încheia războiul de la est. Dacă nu ar fi fost acest război, agențiile de rating demult ar fi amendat deficitele în creștere din ultimii ani.”

Editorialistul sugerează că și dacă vor crește anumite taxe, mediul de afaceri local este „călit în lupte și mai mari. Capitalul privat românesc a prins cheag. La o cifră de afaceri de 500 miliarde de euro pe an, capitalul privat românesc are jumătate. La un profit de 10% pe an, sunt 25 miliarde de euro pe an de investit sau dividende. Companiile locale au în bănci mai mulți bani decât împrumută de la bănci. E cu totul alta situația decât în 2008-2009, când 70% din finanțare venea de afară și România a fost pusă în genunchi când băncile străine și-au retras banii de aici spre sediile din străinătate și țara a luat bani de la Fondul Monetar Internațional în loc. Un pic de încredere, și de o parte și de alta, nu strică”, a mai sugerat analistul.

...citeste mai departe despre "Speculațiile neverificate legate de creșteri de taxe în 2025 fac mai mult rău economiei decât taxele în sine" pe Ziare.com

Ads