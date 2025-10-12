Președintele ANAF dezvăluie motivul halucinant pentru care firmele mici sunt controlate mai des: „Activitatea e mai simplă”

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:16
114 citiri
Președintele ANAF dezvăluie motivul halucinant pentru care firmele mici sunt controlate mai des: „Activitatea e mai simplă”
ANAF FOTO Arhivă Ziare.com

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a explicat, în cadrul audierii de luni de la Parlament, că o reorganizare a instituției va urma abia după finalizarea procesului de digitalizare și a explicat motivele controalelor frecvente la micii contribuabili și situația controversată a sutelor de firme înregistrate la aceeași adresă.

Adrian Nicușor Nica a recunoscut că există „o împărțire neadecvată a posturilor” între inspectorii ANAF și că, în practică, o parte a personalului preferă verificările la companii mici, unde activitatea este mai simplă, în dauna marilor contribuabili.

„Nu neapărat dacă stai în birou este ineficient, bazele de date îți permit lucrul ăsta, dar da, apare un fenomen destul de delicat. Având aceeași sumă, același salariu, colegii noștri preferă să nu lucreze la mari contribuabili și să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă”, a explicat Adrian Nicușor Nica.

Șeful ANAF a mai atras atenția asupra unor disfuncționalități în coordonarea dintre regiuni și județe și a spus că instituția „încearcă să identifice toate problemele” și să le explice apoi și sindicatelor. Reorganizarea efectivă a structurilor, a relatat Nica, va fi făcută doar după ce vor exista instrumentele digitale care să justifice noile organigrame: „Aș prefera întâi să digitalizăm și apoi să întocmim organigrame cu funcții și, la fiecare nouă organigramă, să vă explicăm în spate procesul de digitalizare care a stat la baza fundamentării ei”.

În privința sumelor stabilite în urma controalelor și a încasărilor efective, președintele ANAF a precizat că, în 2025, inspectările au rezultat în creanțe stabilite de 248 milioane lei, din care s-au încasat până acum doar 187 milioane lei. El a explicat că diferența apare pentru că, la finalul controlului, patrimoniul societății nu permite recuperarea integrală a sumelor și că ANAF lucrează la ajustarea indicatorilor de performanță pentru toate activitățile, cu modificări care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie, menite să îmbunătățească aceste rezultate.

Subiectul mult mediatizat al „cuibului de fantome” — sutelor de firme înscrise la aceeași adresă — a primit și el o clarificare din partea conducerii ANAF. Nica a explicat diferența juridică și practică între sediul social, înregistrat la Registrul Comerțului, și domiciliul fiscal, pe care îl urmărește ANAF. În opinia președintelui, confuzia a fost amplificată de servicii comerciale care oferă pachete „sediu social” cumpărătorilor de firme noi și de clauze contractuale prin care proprietarii declară că nu desfășoară activitate la adresa înregistrată. În astfel de situații, a explicat Nica, legea impune depunerea declarației 050 privind domiciliul fiscal; în lipsa acestei mențiuni, ANAF inactivează contribuabilul, ceea ce afectează drepturile fiscale ale firmei — aceasta nu mai poate să deducă TVA sau cheltuieli, rămânând obligată doar la plata impozitelor.

Despre controversele semnalate de Curtea de Conturi și despre măsurile interinstituționale, președintele ANAF a anunțat existența unui grup de lucru comun cu Ministerul Justiției pentru a clarifica aspectele practice legate de sediul social și domiciliul fiscal și pentru a găsi soluții care să împiedice folosirea abuzivă a unor servicii de „sediu social”.

...citeste mai departe despre "Președintele ANAF dezvăluie motivul halucinant pentru care firmele mici sunt controlate mai des: „Activitatea e mai simplă”" pe Ziare.com

O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
Compania de consultanță fiscală CC Tax Advisory a obținut o victorie împotriva deciziilor ANAF privind declararea inactivă a câtorva sute de firme. ANAF declarase sute de firme ca fiind...
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea...
#ANAF, #firme mici, #activitate mai simpla , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”
  10. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului