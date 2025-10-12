Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"

Sub presiunea deficitului bugetar uriaș, Guvernul mizează pe încasări suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, ANAF având un rol crucial. Cu toate acestea, o anchetă jurnalistică a celor de la Recorder ridică semne de întrebare asupra capacității instituțiilor statului de a supraveghea firmele.

Recorder a documentat cazul unei societăți care, din datele oficiale depuse la stat, a ajuns să raporteze cifre uriașe, deși sediile declarate nu există în realitate și au fost semnalate autorităților nereguli repetate.

Conform investigației Recorder, în 2023 această societate, RICHRBT SRL, figura în clasamentele de profil cu rezultate financiare mai mari decât cele raportate de companii consacrate precum Coca-Cola România, Beko România sau Engie.

În timp ce ANAF anchetează ce s-a întâmplat cu firma fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, cei de la Recorder au descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro. Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant.

Prima companie descoperită de Recorder este o mică firmă de marketing online, Runic Media SRL, înființată de Andrei Goagă, un tânăr IT-ist din București, împreună cu un prieten, în 2018. Un an mai târziu, Goagă și asociatul său au cerut la ANAF suspendarea activității firmei, însă anul trecut au primit un telefon de la contabilă.

„Ne-a sunat să ne întrebe dacă am schimbat numele firmei și obiectul de activitate. Noi nu făcuserăm așa ceva… Am crezut că glumește, apoi ne-am panicat”.

Conform investigației Recorder, în octombrie 2023, Runic Media SRL, deși cu activitatea suspendată de asociați, a prins viață, fără ca proprietarii ei reali să bănuiască ceva.

Registrul Comerțului, biroul teritorial București, a primit pe e-mail mai multe solicitări în numele firmei Runic Media. Adresa de e-mail a expeditorului era [email protected].

„Mutu de la Craiova” trimisese mai multe documente false din care reieșea că Andrei Goagă și asociatul său ar fi cesionat firma către un cetățean olandez. Noul proprietar ceruse și reluarea activității firmei.

Registrul Comerțului l-a crezut, pur și simplu, pe Mutu și a aprobat în final cesiunea fără nicio verificare suplimentară, exact ca în cazul firmei RICHRBT. Apoi a aprobat și reactivarea firmei și, ulterior, schimbarea denumirii Runic Media în Smart Gathering SRL.

Recorder a întrebat la Registrul Comerțului de ce instituția nu face verificări suplimentare atunci când primește o solicitare de schimbare a asociaților unei firme, mai ales că au de-a face cu documente trimise de un necunoscut pe e-mail, iar răspunsul a fost că nu le permite legea: „În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură”.

Deci, cei de la Registrul Comerțului admit că în România e foarte ușor să furi o firmă, dar se ascund în spatele unui ton birocratic și sugerează că nu e treaba lor să repare acest lucru. “În cadrul procedurii de înregistrare, se efectuează o verificare pe bază documentară, adică pe baza documentelor depuse în susținerea cererilor de înregistrare, neputând fi analizată legalitatea înscrisurilor în temeiul cărora s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului ori a altor înscrisuri ori proceduri”, se arată în răspunsul scris transmis către Recorder de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Haos la Registrul Comerțului, haos și la ANAF

Smart Gathering SRL, firma furată de la Andrei Goagă, căreia i s-au schimbat numele și acționarii, depune la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023. Aceste bilanțuri indicau venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro, scriu cei de la Recorder.

Odată ce a fost credibilizată de ANAF, compania fantomă Smart Gathering SRL a făcut comenzi de import de marfă în valoare de milioane de euro. Producătorii au verificat cifrele firmei la Ministerul de Finanțe din România, dar nu au bănuit nimic suspect pentru că au găsit acolo bilanțurile impresionante ale ultimilor cinci ani și codul de TVA alocat de statul român. Așa că au trimis marfa în portul Rotterdam din Olanda, așteptând ca Smart Gathering să plătească în termen de 30 de zile, așa cum este uzanța în piață.

„Noi am urmat procedurile normale de verificare. Ne-am uitat pe cifrele de la Ministerul de Finanțate unde am văzut că veniturile și profiturile erau uriașe”, a declarat Daniel Șerban, director la IB Cargo, unul dintre transportatorii păgubiți de această grupare.

Omul a pus la dispoziție 30 de tiruri care au dus panourile fotovoltaice comandate de Smart Gathering până la un depozit din Agigea unde marfa a fost descărcată.

Imediat după descărcare, însă, depozitul de la Agigea a fost golit, înainte ca producătorii și transportatorii să realizeze că sunt înșelați și că nu vor mai primi niciun ban. Smart Gathering a mutat marfa în mai multe depozite din Bulgaria și a vândut-o rapid, la doar 60% din valoarea de piață.

Alte trei firme fantomă validate de ANAF

Până ca anchetele promise de șeful ANAF să ajungă la un rezultat final, Recorder a mai descoperit încă trei firme ce par să facă parte din aceeași rețea și pe care instituțiile statului le-au favorizat în privința rigorilor fiscale.

Acestea sunt:

- VORVAV & RYLS S.R.L.

- ZEUS CORPORATION SRL

- ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L.

Toate cele trei firme au primit cod de TVA din partea ANAF luna trecută, în aceeași zi: pe 1 august. În Registrului TVA de pe site-ul instituției, toate trei figurează cu cod încă activ, ceea ce înseamnă că oamenii din spatele lor sunt liberi să înșele orice producător, din orice colț al lumii.

