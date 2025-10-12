Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:42
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, a afirmat marți, 20 septembrie, că instituțiile publice au ajuns să fie tratate drept „o atracție pentru pilele politice". Oficialul a semnalat că în administrația de stat au fost „parașutați tot felul de oameni, iar singurul criteriu ”a fost cel politic”".

În cadrul intervenției la postul Digi 24, acesta a subliniat discuțiile în privința unei reconstrucții a Agenției Naționale de Administrare Fiscală: „se vorbea la un moment dat despre ideea de a desființa ANAF-ul și a-l înființa din nou cu condiția ca să fie angajați oameni care să muncească acolo, oameni care să-și facă treaba".

Rădulescu a explicat că, în trecut, motivul invocat pentru lipsa angajărilor în sectorul public era nivelul redus al salariilor, dar situația s-a schimbat: „într-o vreme se spunea că nu se angajează oamenii în sectorul public pentru că salariile sunt prea mici". El a adăugat că acum salariile din sectorul public sunt „foarte mari” și, din această cauză, instituțiile au devenit atractive pentru protecții politice.

Referindu-se la calitatea personalului instalat în aparatul statului, consilierul BNR a spus că, în loc să ajungă „oamenii care se pricep la ceva, ajung parașutați pe criterii politice, care habar n-au despre ce este vorba acolo".

Când a fost întrebat despre fezabilitatea unei posibile desființări și reînființări a ANAF, Rădulescu a răspuns că nu este specialist în domeniu, dar a precizat clar ce așteaptă de la instituție: „ce trebuie făcut este ca ANAF-ul să-și facă treaba". În aceeași ordine de idei, el a atras atenția asupra sumei mari de creanțe neîncasate, insistând asupra necesității unei reacții la nivel instituțional: „Nu se poate să ai zeci de miliarde de lei neîncasați într-un singur an și tu să continui să stai liniștit acolo".

