Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:52
157 citiri
Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
ANAF începe să utilizeze inteligenţa artificială în activitățile specifice, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Oficialul a susţinut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.

Alexandru Nazare a arătat că este încă foarte mult de lucru în privinţa digitalizării administraţiei fiscale. Totodată, el a subliniat faptul că hub-ul de digitalizare, aşa cum a spus încă de la preluarea mandatului, nu este un proiect extrem de avansat.

„Am spus foarte clar. Dar ţintim, bineînţeles, să avem finalizate toate jaloanele pe care le avem asumate în PNR-le în iunie 2026 şi până la finalul anului 2026 să terminăm integral tot procesul de digitalizare al ANAF şi vom face acest lucru. Şi cred că e foarte important acest mesaj”, a declarat ministrul.

„Un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială”

Acesta a afirmat că în prezent există un soft funcţional care reuneşte 11 baze de date şi care reprezintă astăzi baza multor acţiuni pe care le face ANAF.

„Este un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială, este state-of-the-art, nu era folosit, acum este folosit, este finalizat. E folosit şi de alte administraţii fiscale din Europa şi este foarte util şi construim pe baza lui, pentru că are nişte indicatori de risc, acei indicatori de risc se suplimentează astfel încât gama, plaja de indicatori de risc să ajungă suficient de largă şi complexitatea căutărilor pe care le face să fie din ce în ce mai mare”, a explicat ministrul Finanţelor Publice.

#ANAF, #Alexandru Nazare, #inteligenta artificiala, #investitii, #digitalizare

